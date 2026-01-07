Khởi tố một phụ nữ mang 16 cây vàng vào Việt Nam 07/01/2026 16:40

(PLO)- Người phụ nữ từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh rồi qua Lào để vận chuyển vàng vào Việt Nam bị khởi tố.

Ngày 7-1, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Phạm Thị Minh Hà (35 tuổi, trú xã Đường An, TP Hải Phòng) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Phạm Thị Minh Hà.

Theo điều tra ban đầu, trưa 24-11-2025, Hoàng Thị Thuần rủ Hà (là chị dâu của Thuần) và Hoàng Thị Hằng (em gái của Thuần) sang Lào vận chuyển vàng thuê để lấy tiền công. Cả ba sau đó đi xe khách sang Viêng Chăn.

Tại bến xe Viêng Chăn, Thuần nhận từ một phụ nữ lạ mặt 3 bọc giấy, mỗi bọc chứa 6 vòng vàng rồi chia cho Hà và Hằng mỗi người một phần mang về Việt Nam. Trên đường về, do lo sợ bị kiểm tra, Hà đã vứt 2 vòng vàng xuống ven đường.

Phạm Thị Hà vận chuyển vàng vào Việt Nam bị khởi tố.

Sáng 26-11-2025, khi cả nhóm làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Thuần và Hằng tiếp tục đưa 4 vòng vàng còn lại cho Hà cất giữ để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, lực lượng Biên phòng cửa khẩu đã kiểm tra, thu giữ toàn bộ số vàng trên người Hà.

Kết quả giám định của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, xác định 4 vòng kim loại màu vàng là vàng Au, tổng khối lượng 600 g (tương đương 16 cây vàng), giá trị ban đầu ước tính hơn 2,25 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.