Hai anh em từ Lào Cai vào Hà Tĩnh trộm cáp điện 05/01/2026 16:15

(PLO)- Hai anh em ruột đi hơn 500 km từ Lào Cai vào Hà Tĩnh thuê nhà nghỉ rồi đi trộm tài sản trị giá khoảng 15 tỉ đồng.

Ngày 5-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ hai anh em ruột Hứa Văn Quang (42 tuổi) và Hứa Văn Quí (36 tuổi, cùng trú thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an thu giữ tang vật.

Trước đó, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo về việc tại khu vực khai thác mỏ đá Động Mậu To của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Thành Đạt (thuộc thôn Trung Đức, xã Kỳ Hoa) bị kẻ gian đột nhập, cắt trộm nhiều đoạn dây cáp điện, gây thiệt hại khoảng 15 tỉ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Kỳ Hoa vào cuộc, truy bắt được hai anh em Quang, Quí khi cả hai đang ẩn náu tại một nhà nghỉ trên địa bàn Hà Tĩnh. Quí từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và trước đây đã có thời gian làm việc tại các mỏ đá ở địa bàn huyện Kỳ Anh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh.

Hứa Văn Quang bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm tài sản.

Hứa Văn Quý bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Khoảng đầu tháng 12-2025, Quí rủ anh Quang vượt hàng trăm cây số từ Lào Cai vào Hà Tĩnh thuê nhà nghỉ tá túc rồi mua sắm các công cụ phương tiện để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ban ngày hai anh em đi tìm hiểu địa bàn, khi màn đêm buông xuống thì cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp, sau đó bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an xã Kỳ Hoa đã hoàn tất hồ sơ, đề xuất Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Quí và Quang về tội trộm cắp tài sản.