Khởi tố cô gái 23 tuổi xoay ngang điện thoại iPhone để đánh bạc 04/01/2026 17:54

(PLO)- Phùng Thị Lan Anh đã nộp tiền vào tài khoản rồi xoay ngang điện thoại iPhone để đánh "Tài Xỉu" thì bị người dân báo công an.

Ngày 4-1, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Thị Lan Anh (23 tuổi, trú phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) về tội đánh bạc.

Ngày 16-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của nhân dân phản ánh Lan Anh có biểu hiện tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến thông qua mạng Internet.

Bị can Phùng Thị Lan Anh. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, đồng thời triệu tập Lan Anh đến trụ sở để làm việc. Tại Cơ quan công an, Lan Anh đã thừa nhận hành vi và tự nguyện giao nộp chiếc iPhone XS Max dùng để cá cược “đỏ đen”.

Qua kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ thiết bị này, cơ quan điều tra phát hiện một tài khoản đánh bạc mang tên “PhungQuangTrong”, tên nhân vật “Phungquangg11” đăng ký và hoạt động trên trang cá cược đổi thưởng HITCLUB (địa chỉ: v.hit…..).

Tài khoản đánh bạc nêu trên được liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng của Lan Anh. Theo kết quả xác minh, hệ thống cá cược trên trang HITCLUB áp dụng tỷ lệ quy đổi 1 điểm tương ứng với 1 đồng Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định, lúc 19 giờ 18 phút ngày 15-12-2025, Lan Anh đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nạp số tiền 3 triệu đồng vào tài khoản đánh bạc. Lan Anh xoay ngang điện thoại tham gia cá cược trái phép dưới các hình thức “Tài xỉu” và “Tài xỉu MD5”.

Do tham gia nhiều phiên chơi khác nhau, Lan Anh không nhớ chính xác từng lần đặt cược. Khi được cơ quan điều tra cho xem lịch sử giao dịch, dữ liệu cá cược và hình ảnh trích xuất từ tài khoản đánh bạc, Lan Anh đã xác nhận toàn bộ nội dung là đúng sự thật.

Trong quá trình làm việc, Lan Anh thể hiện thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền còn lại có liên quan đến hành vi đánh bạc là 12,3 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định. Ngày 22-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lan Anh về tội đánh bạc (theo khoản 2, Điều 321, BLHS).