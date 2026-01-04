Bị khởi tố vì mua súng quân dụng về giấu trong nhà 04/01/2026 17:28

(PLO)- Nam thanh niên lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng ổ quay kèm theo 1 viên đạn mang về nhà cất giữ để phòng thân.

Ngày 4-1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Đức Thương (21 tuổi, trú thôn Thông Quan Thượng, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Vũ Đức Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra xác định Thương lên mạng xã hội tìm hiểu, đặt mua một khẩu súng ổ quay kèm một viên đạn từ người không quen biết. Sau đó, Thương mang súng, đạn về nhà cất giữ để phòng thân. Khi Thương chưa kịp sử dụng thì bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo là hành vi vi phạm pháp luật. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.