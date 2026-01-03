Dùng cả máy trộn bê tông để trộn thuốc pháo, 'trùm' Nguyễn Phú Đại và 12 người khác bị bắt 03/01/2026 11:46

(PLO)- Đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ do Nguyễn Phú Đại cầm đầu đã dùng cả máy trộn bê tông để trộn hàng tấn thuốc pháo.

Sáng 3-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất.

Nguyễn Phú Đại tại cơ quan công an.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Phú Đại (30 tuổi, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) đã bị bắt giữ.

Thời gian gần đây, Đại chuyên sản xuất, cung cấp, phân phối thuốc pháo (thuốc phóng, nhân quả pháo) và tiền chất, nguyên liệu như hạt tạo màu, lưu huỳnh, KClO4… để phục vụ sản xuất, chế tạo pháo nổ trong cả nước.

Tang vật công an thu giữ.

Tuy nhiên, để qua mắt cơ quan chức năng, quá trình nhập tiền chất, Đại đều đăng ký vào mục đích sản xuất phân bón. Sau khi nhập tiền chất, Đại sử dụng mạng xã hội để đăng tải và rao bán cho những ai có nhu cầu.

Thông thường Đại chỉ bán cho những người mua số lượng lớn hoặc khách hàng có quen biết từ trước.

Các nghi can trong đường dây bị bắt giữ.

Tại Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã làm rõ 11 người mua tiền chất, nguyên liệu và thuốc pháo từ Đại để chế tạo, sản xuất pháo nổ.

Từ ngày 22 đến 28-12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Đại Đồng đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), công an một số xã thuộc tỉnh Nghệ An và TP Hà Nội phá án.

Lực lượng nêu trên đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 13 nghi phạm có hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ.

Tang vật thu giữ là hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất cùng nhiều đồ vật liên quan.