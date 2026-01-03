Cháy xe khách trên cao tốc: Đau lòng phát hiện thi thể một học sinh 03/01/2026 09:59

(PLO)- Sau khi xảy ra vụ cháy xe khách trên cao tốc Bắc-Nam, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể hành khách.

Sáng 3-1, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ cháy xe khách trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc cao tốc Bắc-Nam) làm một người tử vong.

Chiếc xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội.

Khoảng 23 giờ 30 phút đêm 2-1, một xe khách mang biển kiểm soát Hà Tĩnh đang chạy hướng TP.HCM - Hà Nội. Khi xe đi đến Km 442+900 trái tuyến phía Nam Hầm Thần Vũ của cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt (thuộc địa phận xã Thần Lĩnh, Nghệ An) thì bốc cháy dữ dội.

Tài xế vội dừng xe và khoảng 10 hành khách trên xe chạy thoát khỏi đám cháy.

Hiện trường cháy xe khách.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thần Lĩnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ-Cao tốc số 4 (Cục CSGT) có mặt tại hiện trường chữa cháy và phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Do ngọn lửa bùng phát mạnh, chiếc xe khách gần như bị cháy rụi.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể hành khách trên xe. Nạn nhân được xác định là học sinh lớp 12, trú tỉnh Hà Tĩnh - nghi ngủ quên trên xe.

Chiếc xe khách bị cháy rụi.

Vụ cháy xe cũng làm ách tắc giao thông kéo dài đến rạng sáng 3-1 mới thông tuyến hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ-Cao tốc số 4 (Cục CSGT) và Công an tỉnh Nghệ An xác minh, điều tra làm rõ.