Phát hiện hàng chục tấn phân bón chưa được phép lưu hành trong 1 cửa hàng 07/03/2026 18:41

(PLO)- Công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang cơ sở sản xuất, vận chuyển phân bón chưa được phép lưu hành, thu giữ hơn 27 tấn hàng cùng nhiều tang vật.

Chiều 7-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm người sản xuất, vận chuyển phân bón chưa được phép lưu hành với số lượng lớn.

Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm người sản xuất, vận chuyển phân bón chưa được phép lưu hành với số lượng lớn. Ảnh: TT

Trước đó, rạng sáng 6-3, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Châu Phú bất ngờ kiểm tra một cửa hàng vật tư nông nghiệp tại xã Châu Phú.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang việc bốc vác phân bón chưa được phép lưu hành lên xe tải giao cho khách. Khi thấy công an, lợi dụng đêm tối, một số người liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tổ công tác thu giữ 91 bao phân bón lậu đã phối trộn (trọng lượng hơn 4,5 tấn), 193 bao phân chưa phối trộn (trọng lượng hơn 9,6 tấn), một xe tải cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật Công an thu giữ sau khi kiểm tra. Ảnh: TT

Tiếp tục kiểm tra hai địa điểm khác thuộc cửa hàng tại xã Thạnh Mỹ Tây và xã Châu Phú, lực lượng chức năng thu giữ thêm 82 bao phân bón đã phối trộn (trọng lượng 4,1 tấn), 176 bao chưa phối trộn (trọng lượng 8,8 tấn) và hai xe tải.

Qua làm việc bước đầu, công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Hồng cùng chồng tổ chức sản xuất, mua bán phân bón chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu mẫu giám định và lập biên bản tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.