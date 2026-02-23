CSGT An Giang truy bắt kẻ đang lái xe tải ăn trộm về Đồng Nai 23/02/2026 18:03

(PLO)- Sau khi lấy trộm xe tải, nghi phạm điều khiển phương tiện chạy hướng về Long Xuyên thì bị lực lượng CSGT phối hợp cùng chủ xe và người dân khống chế, bắt giữ.

Chiều 23-2, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi, quê Đồng Nai) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, chiều 22-2, lực lượng CSGT Châu Phú (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang) nhận được tin báo của anh PGT về việc vừa bị trộm xe ô tô tải BKS 67H-030.XX.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Phong (ảnh trái) và tang vật trong vụ án (ảnh phải). Ảnh: BT

Anh T cho biết kẻ trộm đang di chuyển theo hướng xã Tri Tôn đi phường Long Xuyên trên đường tỉnh 941 nên nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ truy bắt.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Châu Phú triển khai lực lượng truy tìm. Khi đến khu vực cầu vượt thuộc Tổ 3, ấp Tân Trung, xã Cô Tô, với sự hỗ trợ của người dân và chủ phương tiện, lực lượng CSGT đã khống chế, bắt giữ nghi phạm cùng tang vật là xe ô tô tải hiệu KIA màu trắng, tải trọng 2.490 kg.

Qua làm việc bước đầu, Công an xác định kẻ trộm tên Nguyễn Thanh Phong, hiện làm thuê tại một tiệm tạp hóa ở xã Tri Tôn. Phong khai nhận lấy trộm xe ô tô tải, dự tính đưa về tỉnh Đồng Nai bán lấy tiền tiêu xài.

Theo chủ phương tiện, chiếc xe trên mua năm 2022 với giá 498 triệu đồng, giá trị hiện tại ước tính trên 350 triệu đồng.