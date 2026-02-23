An Giang: Không lợi dụng việc vận động bầu cử để quảng bá doanh nghiệp 23/02/2026 16:05

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang lưu ý các đơn vị cần có nội quy tiếp xúc cử tri, tránh tình trạng ứng cử viên lợi dụng vận động bầu cử để quảng bá cho cá nhân, doanh nghiệp.

Ngày 23-2, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, sau hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban bầu cử tỉnh đã lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử và báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương cũng đã tổ chức hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm hoàn thành theo luật định.

Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang

Tỉnh An Giang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định bầu 21 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, có 10 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 11 đại biểu cư trú, làm việc tại tỉnh, do địa phương giới thiệu.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến sẽ bầu 85 đại biểu; số người ứng cử chính thức là 143. Còn đối với đại biểu HĐND cấp xã, sau hiệp thương lần thứ ba, số đại biểu được bầu là 2.449, số người ứng cử 4.500.

Tỉnh An Giang có 2.712 khu vực bỏ phiếu, với hơn 3,8 triệu cử tri.

Tính đến cuối tháng 1-2026, tất cả 102 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang đã phê duyệt danh sách cử tri. Đồng thời, đã niêm yết công khai tại trụ sở và những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu. Đến giữa tháng 2-2026, toàn bộ 102 xã, phường, đặc khu đã thực hiện xong kiểm tra an toàn thiết bị để kết nối với Hệ thống phần mềm Quản lý thông tin bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đã và đang đảm bảo theo đúng tiến độ.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu Ban bầu cử các địa phương tiếp tục rà soát kỹ tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử. Tránh trường hợp đưa những người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách ứng cử. Cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử… tạo không khí ngày hội toàn dân đi bầu cử, để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, lịch tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử. Đồng thời, hướng dẫn người ứng cử cách xây dựng, trình bày chương trình hành động trong hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang cũng lưu ý cần có quy chế, nội quy tiếp xúc cử tri để tránh tình trạng đại biểu "độc chiếm sân khấu" hoặc lợi dụng việc vận động bầu cử để quảng bá cho cá nhân, doanh nghiệp. Đặc biệt, tuyệt đối không được sử dụng tài sản công, tiền bạc hoặc quà cáp để vận động bầu cử trái quy định.