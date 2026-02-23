Điều tra vụ cháy đồng cỏ bàng ở An Giang 23/02/2026 15:41

(PLO)- Qua kiểm tra ban đầu và đánh giá tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định điểm cháy được phát hiện tại khu vực cặp đường sát diện tích có cây tràm nước.

Ngày 23-2, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở NN&MT tỉnh An Giang có báo cáo nhanh về vụ cháy xảy ra tại xã Giang Thành.

Cụ thể, chiều tối 22-2, một vụ cháy đã xảy ra tại khu vực đồng cỏ bàng thuộc ấp Trần Thệ, xã Giang Thành. Nhận tin báo, Hạt Kiểm lâm khu vực IV tham mưu UBND xã huy động lực lượng tiếp cận, lên phương án chữa cháy.

Đến khoảng 0 giờ ngày 23-2, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy tại khu vực đồng cỏ bàng thuộc ấp Trần Thệ, xã Giang Thành, tỉnh An Giang.

Qua kiểm đếm, tổng diện tích cháy khoảng 2.500 m2. Khu vực cháy nằm trong diện tích đất rừng đặc dụng do BQL khu bảo tồn Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ quản lý. Loài cây chủ yếu là cỏ năng, bàng xen lẫn cây tràm nước.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định điểm cháy phát hiện tại khu vực cặp đường sát diện tích có cây tràm nước. Hiện Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực IV phối hợp với UBND xã Giang Thành và các cơ quan liên quan điều tra, xác minh nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đề nghị BQL khu bảo tồn Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương đo đếm thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Mặt khác, đơn vị quản lý cần triển khai biện pháp khắc phục sau cháy và tăng cường lực lượng tuần tra tại các khu vực trọng điểm. Ngoài ra, cần xây dựng lịch trực phòng cháy, chữa cháy rừng cụ thể, đảm bảo phản ứng nhanh theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Chi cục Kiểm lâm cũng đề nghị UBND xã Giang Thành chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ rừng. Người dân cần chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, không ra vào rừng trái phép hoặc sử dụng lửa dọn đất ven rừng.