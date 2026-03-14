Xác định được nhóm thanh thiếu niên mang kiếm đi hành hung người trong đêm 14/03/2026 23:17

(PLO)- Cơ quan công an nhanh chóng xác định được nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí di chuyển trên đường để hành hung người khác.

Ngày 14-3, Công an xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã chuyển hồ sơ điều tra vụ việc nhóm thanh thiếu niên mang kiếm đi chém người lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để mở rộng điều tra.

Nhóm thanh thiếu niên cùng tang vật tại cơ quan công an.

Theo đó, ngày 10-3, Công an xã Nam Trạch tiếp nhận tin báo của công dân về việc vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9-3, anh Ngô Minh Đ cùng nhóm bạn bốn người (đều trú tại xã Nam Trạch) khi đang di chuyển trên địa bàn thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt mang theo hung khí rượt đuổi, tấn công.

Hậu quả, anh Ngô Minh Đ bị thương ở cánh tay trái và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Trạch đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và triệu tập những người liên quan.

Công an dựng lại hiện trường vụ việc.

Qua xác minh ban đầu xác định, tối ngày 9-3, nhóm thanh niên gồm H.T.Đ (16 tuổi), N.H.N (18 tuổi), N.Q.P (17 tuổi), V.N.H (17 tuổi), N.L.A.T (19 tuổi), C.N.H (19 tuổi), P.L.B (18 tuổi), C.V.Đ (17 tuổi), N.T.V (18 tuổi) cùng trú tại phường Đồng Thuận; N.N.T (17 tuổi), N.K.T (18 tuổi) cùng trú tại xã Nam Trạch.

Nhóm này rủ nhau sử dụng bốn xe mô tô, mang theo kiếm và ống tuýp sắt, di chuyển qua nhiều địa bàn để tìm đánh các nhóm thanh niên từng có mâu thuẫn trong các lần đi chơi trước đó.

Khi đến thôn Nhân Quang, xã Nam Trạch, H.T.Đ phát hiện nhóm của anh Ngô Minh Đ.

Nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí để gây án.

Do nhầm tưởng đây là nhóm thanh niên từng xảy ra mâu thuẫn trước đó nên H.T.Đ đã quay xe, cùng nhau rượt đuổi. Khi chặn được xe của anh Đ, H.T.Đ sử dụng một thanh kiếm (dạng kiếm Nhật) chém một nhát trúng vào cánh tay trái của anh Đ...

Khi nhóm của anh Đ bỏ chạy thoát thân, nhóm này mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an xã Nam Trạch đã tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.