Quảng Trị: Công an thông tin về người phá hoại linh vật ngựa ở Lao Bảo 14/03/2026

(PLO)- Qua điều tra, công an xác định người phá hoại linh vật ngựa “Mã đáo thành công” là hai cháu bé, một cháu 7 tuổi và một cháu 9 tuổi, đều cùng trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 14-3, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã xác định được người phá hoại mô hình linh vật ngựa vừa qua.

Hai cháu đã dùng cán cờ bằng sắt để đập phá làm hư hại nhiều phần của mô hình linh vật ngựa. Qua làm việc, hai cháu thiếu nhi cũng đã thừa nhận hành vi của mình .

Được biết, hai cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, thường đi lang thang và ít được sự quan tâm bởi gia đình.

Hiện xã Lao Bảo đang tính toán phương án khắc phục linh vật ngựa để tiếp tục trưng bày nếu kinh phí hợp lý; còn không thì sẽ tháo dỡ để tránh mất mỹ quan đô thị.

Như đã đưa tin, ngày 12-3, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã chỉ đạo công an xã điều tra vụ việc linh vật ngựa bị phá hoại.

Nhiều bộ phận của linh vật ngựa bị hư hại.

Theo đó, sự việc linh vật ngựa bị đập phá được xã Lao Bảo phát hiện vào ngày 11-3. Các linh vật ngựa được trang hoàng trong những ngày tết đã bị đập gãy phần chân, phần đầu và đuôi.

Nhiều mảnh vỡ của linh vật vương vãi khắp nơi khiến người dân không khỏi tiếc nuối. Bởi đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch đến check in khi tới xã Lao Bảo.

Trước đó, xã Lao Bảo đã trưng bày cụm linh vật ngựa với tám con ngựa có chiều cao từ 2 đến 3,5 m.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hàng chục ngàn lượt người đã đến để được chụp ảnh cùng dàn linh vật ngựa đặt tại công viên xã Lao Bảo.