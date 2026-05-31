Bắt giữ nhiều nhân viên bảo vệ chung cư dương tính ma túy 31/05/2026 16:44

(PLO)- Công an phường Thủ Đức, TP.HCM phát hiện nhiều nhân viên bảo vệ tại chung cư, cảng dương tính với ma túy và triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 31-5, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nhiều trường hợp nhân viên bảo vệ có hành vi sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Theo đó, chiều tối 27-5, trong quá trình kiểm tra hành chính tại chung cư cao tầng trên đường số 3, khu phố 50, phường Thủ Đức, lực lượng công an kiểm tra 11 căn hộ với 30 nhân khẩu, tất cả đều có giấy tờ cư trú hợp lệ.

Hai nhân viên bảo vệ tại chung cư ở phường Thủ Đức bị Công an phường phát hiện dương tính với ma túy trong đợt cao điểm làm sạch địa bàn. Ảnh: ĐỨC NAM

Tại khu vực chốt bảo vệ của chung cư, tổ công tác phát hiện hai bảo vệ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy đá.

Hai người này được xác định là Phan Minh Thái (27 tuổi, quê Trà Vinh) và Lê Minh Thuận (29 tuổi, quê Sóc Trăng), cùng làm việc cho một công ty bảo vệ.

Phan Minh Thái (27 tuổi, quê Trà Vinh) tại cơ quan công an. Ảnh: ĐỨC NAM

Làm việc với công an, Thái khai bản thân nghiện ma túy đá từ lâu và nhiều lần sử dụng ma túy ngay tại khu vực chung cư nơi làm việc. Trong khi đó, Thuận vừa hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc nhưng tiếp tục tái nghiện và cùng người khác tổ chức sử dụng ma túy.

Theo Công an phường Thủ Đức, trước đây đơn vị từng phát hiện một số nhân viên bảo vệ thuộc công ty này dương tính với chất ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Ngoài vụ việc trên, trong đợt cao điểm làm sạch địa bàn, Công an phường Thủ Đức còn phát hiện một nhóm nhân viên bảo vệ tại cụm cảng Trường Thọ có liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phường Thủ Đức phát hiện 2 nam bảo vệ dương tính ma tuý trong cảng Trường Thọ. Ảnh: CA

Cụ thể, khuya 25-5 và rạng sáng 26-5, trong lúc tuần tra tại khu vực cảng ICD Sotrans thuộc cụm cảng Trường Thọ, Công an phường Thủ Đức phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 1 kiểm tra một container có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, ba người dương tính với chất ma túy gồm Lý Văn Cộp (33 tuổi, ngụ TP Huế), Tô Tuấn Em (41 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Trung Lập (31 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang).

Cả ba đều là nhân viên bảo vệ làm việc tại khu vực cảng.

Dụng cụ nhóm bảo vệ sử dụng ma tuý trong cảng. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, công an xác định nhóm này có liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 400 gram ma túy và đang tiếp tục truy xét những người liên quan.

Việc phát hiện, xử lý các vụ việc trên nằm trong kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh và làm sạch địa bàn do Công an TP.HCM phát động. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nhất là tại các cơ sở, doanh nghiệp có điều kiện liên quan đến an ninh, trật tự.