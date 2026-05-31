Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên đột nhập nhà trọ ở TP.HCM 31/05/2026 07:43

(PLO)- Chỉ sau một ngày tiếp nhận tin báo mất trộm điện thoại tại nhà trọ, công an đã xác định, bắt giữ nghi phạm và làm rõ thêm 10 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn.

Ngày 31-5, Công an xã Phước Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Chí Thiện (30 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Trần Chí Thiện cùng số điện thoại và xe máy được xác định là tang vật trong các vụ trộm. Ảnh: NGUYỄN HÀ

Trước đó, ngày 17-4, Công an xã Phước Hòa tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Huy Cường (47 tuổi, tạm trú tại một khu nhà trọ ở ấp Bố Lá, xã Phước Hòa) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một điện thoại di động hiệu Realme Note 60.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an tổ chức xác minh, truy xét. Đến ngày 18-4, lực lượng chức năng xác định Trần Chí Thiện là nghi phạm gây án. Thời điểm này, Thiện mới chuyển đến thuê trọ tại xã Phước Hòa được khoảng 5 ngày.

Trần Chí Thiện cùng số tang vật bị công an thu giữ phục vụ công tác điều tra. Ảnh: NGUYỄN HÀ

Làm việc với công an, Thiện khai do thiếu tiền tiêu xài nên thường xuyên đến các khu nhà trọ, lợi dụng sự sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Khám xét nơi ở của Thiện, công an thu giữ 8 điện thoại di động các loại cùng một xe máy Exciter biển số 51F4-6984. Qua xác minh, chiếc xe này là tang vật trong một vụ trộm tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa.

Công an thu giữ nhiều điện thoại di động liên quan đến các vụ trộm do Trần Chí Thiện thực hiện. Ảnh: NGUYỄN HÀ

Mở rộng điều tra từ lời khai của nghi phạm, Công an xã Phước Hòa làm rõ Thiện còn thực hiện thêm 10 vụ trộm cắp điện thoại tại các khu nhà trọ ở địa bàn lân cận.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.