Thủ đoạn đòi nợ thuê của Công ty Mua bán nợ Song Long 31/05/2026 06:22

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản dưới danh nghĩa Công ty Mua bán nợ Song Long do Vũ Hoàng Long cầm đầu cùng 16 đồng phạm.

Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục lập hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của Vũ Hoàng Long, 42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, cùng 16 đồng phạm.

Long là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long (Công ty Song Long), có trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất.

Lớp vỏ bọc pháp lý và chiêu trò "văn phòng hóa" đòi nợ thuê

Theo Đại úy Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, tiền thân của Công ty Song Long là một doanh nghiệp đòi nợ thuê hoạt động hợp pháp từ năm 2011.

Công an khởi tố Vũ Hoàng Long cùng 16 người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Khi Luật Đầu tư sửa đổi chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, thay vì giải thể, Vũ Hoàng Long đã nhanh chóng chuyển hướng sang mô hình mua bán nợ. Việc này nhằm che giấu hoạt động đòi nợ biến tướng bên trong.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Hoàng Long thừa nhận thực tế doanh nghiệp không hề thực hiện bất kỳ hoạt động mua bán nợ nào. Việc ký kết hợp đồng mua bán nợ với các chủ nợ chỉ là chiêu trò hình thức nhằm hợp thức hóa việc đi đòi nợ thuê.

Công an xác định, Công ty Song Long thực tế không có mua bán nợ mà là đòi nợ thuê. Ảnh: CA

Để vận hành tổ chức tinh vi này, Long thuê Nguyễn Hữu Phước phụ trách công nghệ thông tin và mua phần mềm quản lý dữ liệu. Phần mềm này giúp phân công nhiệm vụ, quản lý hồ sơ các con nợ một cách bài bản.

Khác với các băng nhóm đòi nợ Được Đất Bắc hay Lê Phong Gia Lai thường chửi bới, phô trương trên mạng xã hội, Công ty Song Long hoạt động theo kiểu "văn phòng hóa" kín kẽ. Doanh nghiệp có sự cố vấn pháp lý kỹ lưỡng nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

"Hồ sơ pháp lý" mà Công ty Song Long chuẩn bị để đối phó với cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Khi bị hại trình báo chính quyền sở tại, nhóm này lập tức đưa ra các bộ hồ sơ, giấy ủy quyền hoặc hợp đồng mua bán nợ đã được ký kết tinh vi. Nhóm lý giải đây là tranh chấp dân sự hoặc kinh doanh thương mại.

Thủ đoạn này tạo ra rào cản rất lớn cho lực lượng công an xã, phường trong việc can thiệp bằng biện pháp hình sự tại chỗ nếu chưa thu thập đủ chứng cứ.

Quy trình "khủng bố" tinh thần bị hại và phân chia lợi nhuận

Cơ quan CSĐT xác định, quy trình tiếp nhận và xử lý nợ của Công ty Song Long được thực hiện rất chặt chẽ. Khi khách hàng (chủ nợ) đến liên hệ, Vũ Thị Tuyết Loan và Lê Thị Yến Oanh sẽ tiếp cận để khai thác thông tin, thẩm định món nợ rồi báo cáo cho Vũ Hoàng Long.

Công an sàng lọc vai trò của nhiều người liên quan. Ảnh: CA

Sau khi Long duyệt, hồ sơ được chuyển giao cho "đội pháp chế" do Nguyễn Mã Đằng, 34 tuổi, làm đội trưởng trực tiếp đi đòi tiền.

Tên gọi chuyên nghiệp này thực chất là vỏ bọc tạo lòng tin và ép buộc các nạn nhân. Công ty Song Long hoàn toàn không chi tiền mua lại các khoản nợ mà thỏa thuận ăn chia hoa hồng từ 25% đến 55% trên tổng số tiền đòi được.

Để tạo áp lực tối đa, Long chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục công ty, sử dụng nhiều xe ô tô có dán logo thương hiệu đỗ chướng ngại trước nhà bị hại.

Nguyễn Mã Đằng, "Đội trưởng pháp chế" - thực chất là đội trưởng đội chuyên đi đòi nợ thuê của Công ty Song Long. Ảnh: CA

Mỗi nhóm có từ hai đến năm người xăm trổ đến tận nhà riêng hoặc nơi làm việc của người mắc nợ. Tại đây, chúng tụ tập đông người, liên tục chửi bới, đeo bám sinh hoạt, theo dõi nạn nhân nhiều ngày liền nhằm khủng bố tinh thần, hạ uy tín để ép buộc họ phải nộp tiền.

Trong lời khai của mình, Vũ Hoàng Long cho biết doanh nghiệp chỉ tiếp nhận các món nợ từ trên 50 triệu đồng trở lên. Thực tế từ năm 2020 đến nay, Công ty Song Long đã ký kết hàng trăm hợp đồng với các chủ nợ theo phương thức "bình phong" này.

Bằng các thủ đoạn cưỡng đoạt tinh vi, nhóm này đã đòi được tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính khoảng 15 - 20 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý Vũ Hoàng Long cùng các đồng phạm theo quy định của pháp luật.