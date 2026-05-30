Thiếu nợ, lên mạng rủ đồng bọn cướp tiệm vàng ở TP.HCM 30/05/2026 07:43

(PLO)- Do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài, Phan Tấn Đạt đã lên mạng xã hội tìm đồng phạm, lập nhóm cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM. Công an đã bắt giữ 6 người liên quan khi đang lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành.

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng công an nhiều địa phương bắt giữ sáu người liên quan vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp.

Theo Công an TP.HCM, vụ án được khám phá trong quá trình Công an TP.HCM thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Dùng rìu đập tủ kính tiệm vàng

Sau khi tiếp nhận tin báo vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương khẩn trương truy xét, bắt giữ toàn bộ các nghi phạm chưa đầy 48 giờ gây án.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, truy bắt các nghi phạm. Ảnh: PHẠM HẢI

Camera ghi cảnh nhóm người xông vào tiệm vàng, dùng rìu đập bể tủ kính rồi lấy vàng tẩu thoát. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, hơn 13 giờ ngày 26-5, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM tiếp nhận tin báo của bà TTL (48 tuổi) về việc một nhóm đối tượng sử dụng rìu đập vỡ tủ kính để cướp vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo trình báo ban đầu, các đối tượng đã cướp đi 23 sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 770 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng các đối tượng gây án.

Tủ tiệm vàng bị nhóm thanh niên dùng rìu đập bể, sau đó lấy vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ảnh: PHẠM HẢI

Bằng các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, chỉ trong thời gian 48 giờ, Công an TP.HCM đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai bắt giữ 6 người liên quan gồm: Phan Tấn Đạt (39 tuổi; hiện ngụ tại Phường Tân Đông Hiệp), Lê Sơn Vân Lâm (27 tuổi; hiện ngụ tại tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đình Huy (28 tuổi; hiện ngụ tại Phường Bình Trị Đông), Huỳnh Minh Hoàng (29 tuổi; hiện ngụ tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Đỗ Thành (20 tuổi; hiện ngụ tại tỉnh Gia Lai) và Trần Bá Dân (33 tuổi; hiện ngụ tại tỉnh Ninh Bình).

Rủ đồng bọn qua mạng xã hội để cướp tiệm vàng

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên khai nhận do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài nên Phan Tấn Đạt nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đạt đã sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm đồng phạm, sau đó liên lạc, trao đổi kế hoạch.

Sau khi thống nhất kế hoạch, nhóm này đã tiến hành khảo sát tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 do nhận thấy khu vực này vào buổi trưa ít người qua lại, không có bảo vệ và thuận lợi cho việc tẩu thoát.

Nhóm nghi phạm khai quen nhau qua mạng xã hội, lập kế hoạch cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ và tiêu xài. Ảnh: PHẠM HẢI



Các đối tượng chuẩn bị rìu, găng tay, xe mô tô, thuê khách sạn để bàn bạc phương án thực hiện hành vi phạm tội. Theo phân công, 3 người trực tiếp vào tiệm vàng đập kính cướp tài sản, các đối tượng còn lại đứng ngoài nổ máy chờ sẵn để hỗ trợ tẩu thoát.

Đến khoảng 13 giờ ngày 26-5, các đối tượng điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Hai đối tượng cầm rìu xông vào đập vỡ tủ kính trưng bày vàng rồi nhanh chóng lấy tài sản. Khi bị chủ tiệm và người thân phản ứng, các đối tượng lập tức lên xe đồng bọn chờ sẵn để bỏ trốn.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng di chuyển đến khu vực thuộc phường Biên Hòa, TP Đồng Nai để thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí và các vật dụng liên quan nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, cả nhóm chia số vàng cướp được rồi bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau.

Sáu người liên quan vụ cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 bị Công an TP.HCM bắt giữ sau chưa đầy 48 giờ truy xét. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe mô tô, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật, phương tiện, trang phục các đối tượng sử dụng để gây án.

Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng, Nguyễn Đỗ Thành về hành vi Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự; riêng Trần Bá Dân bị xử lý về hành vi Không tố giác tội phạm theo Điều 390 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan Công an đã tiến hành trao trả số tài sản thu hồi được cho bị hại theo quy định.

Từ bên trái sang: Trần Bá Dân, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Đỗ Thành, Phan Tấn Đạt, Huỳnh Minh Hoàng, Lê Sơn Vân Lâm. Ảnh: CA

Hiện Phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại đã bị các đối tượng tẩu tán, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.