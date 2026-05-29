Nhóm người dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM 29/05/2026 10:55

(PLO)- Nhóm nghi phạm xông vào tiệm vàng tại TP.HCM, dùng búa đập vỡ tủ kính lấy đi một số vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 29-5, Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy bắt nhóm cướp tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp.

Clip ghi cảnh nhóm người xông vào tiệm vàng.

Theo camera an ninh ghi lại, khoảng hơn 13 giờ ngày 26-5, nhóm gồm khoảng bốn người đi trên hai xe máy chở nhau đến trước tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp. Sau đó, hai người trong nhóm bất ngờ xông vào bên trong tiệm cướp tài sản.

Camera ghi cảnh nhóm người xông vào tiệm vàng, dùng búa đập tủ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip

Nhóm này dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày rồi lấy đi một số vàng. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và truy xét các nghi phạm liên quan.

Hiện công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm cướp để xử lý theo quy định.