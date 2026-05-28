Bắt 2 thanh niên cướp giật tài sản, lộ ra thêm 3 vụ trộm 28/05/2026 15:56

(PLO)- Hai thanh niên ở TP Đà Nẵng đi cướp giật tài sản bị công an bắt giữ, điều tra, lộ thêm ba vụ trộm cắp tài sản khác.

Ngày 25-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP bắt tạm giam Dương Trung Nghĩa (36 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh), Nguyễn Anh Hùng (30 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

Công an làm việc với Nghĩa và Hùng. Ảnh: CA

Trước đó, tối 23-5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an phường Liên Chiểu vụ cướp giật tài sản xảy ra tại cửa hàng điện thoại MK trên địa bàn phường này.

Theo trình báo của chị PTĐ (33 tuổi, ngụ phường Liên Chiểu), chủ cửa hàng MK, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, có hai nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng.

Một người vào giả vờ hỏi mua điện thoại, người còn lại ngồi trên xe chờ bên ngoài. Lợi dụng lúc chị Đ mất cảnh giác, người này cầm điện thoại bỏ chạy ra ngoài, nhảy lên xe đồng bọn đang chờ sẵn rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, nhanh chóng xác định Nghĩa và Hùng là hai nghi phạm gây án. Trong đó, Nghĩa có tiền án về tội trộm cắp tài sản, Hùng không có nghề nghiệp ổn định.

Kết quả điều tra xác định, Nghĩa và Hùng rủ nhau đi cướp giật, trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Chiều 23-5, Nghĩa và Hùng thực hiện vụ án trên.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ thêm ba vụ trộm cắp tài sản do hai người này thực hiện.