Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện cá nhân vào vành đai 1 từ năm 2028 28/05/2026 12:34

(PLO)- UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải, ứng dụng công nghệ cao trong quản lý giao thông và hạn chế xe cá nhân vào khu vực trung tâm.

Theo dự thảo, TP Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào khu vực trong vành đai 1 từ ngày 1-1-2028. Sau đó, phạm vi thu phí sẽ tiếp tục mở rộng vào khu vực trong vành đai 2 từ ngày 1-1-2030 và trong vành đai 3 từ ngày 1-1-2032.

Đây là một trong những giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường tại khu vực nội đô.

Theo UBND TP Hà Nội, khu vực trung tâm đang chịu áp lực rất lớn do số lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông còn hạn chế. Tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên trên nhiều tuyến đường, làm gia tăng thời gian di chuyển, chi phí xã hội và phát thải gây ô nhiễm môi trường.

TP Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào khu vực trong vành đai 1 từ ngày 1-1-2028. Ảnh: Trọng Phú

TP cho rằng việc áp dụng biện pháp kinh tế thông qua thu phí phương tiện vào nội đô là cần thiết nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng xe cá nhân, giảm lưu lượng giao thông và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Theo thuyết minh của dự thảo, lộ trình triển khai theo từng vành đai được xây dựng để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông và hệ thống vận tải hành khách công cộng, đồng thời tạo thời gian để người dân và doanh nghiệp thích ứng với chính sách mới.

Trong đó, khu vực trong vành đai 1 được ưu tiên triển khai trước do có mật độ dân cư và phương tiện cao nhất, áp lực giao thông lớn nhất. Sau khi đánh giá hiệu quả, TP sẽ mở rộng phạm vi áp dụng ra vành đai 2 và 3.

Theo thống kê của Hà Nội, hiện TP có khoảng 8,1 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, gồm khoảng 1,1 triệu ô tô và khoảng 7 triệu mô tô, xe gắn máy. Ngoài ra, còn có khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành khác thường xuyên lưu thông tại Thủ đô.

Đáng chú ý, khoảng 95% số xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội hiện sử dụng nhiên liệu xăng.