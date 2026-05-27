Đà Nẵng xác định lại diện tích đất ở của người dân có sổ hồng trước ngày 1-7-2004 27/05/2026 16:38

(PLO)- Đà Nẵng xác định lại diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp sổ hồng trước ngày 1-7-2004 nhưng chưa xác định cụ thể diện tích đất ở.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy định về xác định lại diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp sổ hồng trước ngày 1-7-2004 nhưng chưa xác định cụ thể diện tích đất ở và được thể hiện chung đất ở với các loại đất khác.

Phạm vi điều chỉnh áp dụng đối với các trường hợp trên sổ thể hiện chung đất ở với các loại đất khác như “thổ cư”, “thổ tập trung”, “làm nhà ở”, “đất ở + vườn”, “T”, “TV”, “TQ”, “TTT”.

Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu việc xác định lại diện tích đất ở phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Đồng thời khắc phục tồn tại lịch sử trong quản lý, lưu trữ hồ sơ địa chính; thực hiện công khai, minh bạch, thống nhất trên toàn TP.

Theo quy định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đã được cấp sổ hồng trước ngày 1-7-2004 chưa xác định cụ thể diện tích đất ở và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 điều 141 của Luật Đất đai thì được xác định lại diện tích đất ở như sau:

Nếu diện tích ghi trên sổ hồng bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở do UBND TP quy định, thửa đất được hình thành trước ngày 18-12-1980 thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở theo quy định của Luật Đất đai. Trường hợp nhỏ hơn hạn mức thì toàn bộ diện tích được xác định là đất ở.

Đối với trường hợp sử dụng đất ổn định từ sau ngày 18-12-1980, nguyên tắc xác định cũng được thực hiện tương tự theo hạn mức công nhận đất ở tương ứng.

Diện tích ghi trên sổ bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở do UBND TP quy định, thửa đất được hình thành từ ngày 18-12-1980 đến trước ngày 15-10-1993 thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở theo Luật Đất đai.

Diện tích ghi trên sổ nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở do UBND TP quy định thì toàn bộ diện tích đó được xác định là đất ở.

Trường hợp sử dụng đất ổn định từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004, diện tích ghi trên sổ bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở do UBND TP quy định thì được xác định bằng hạn mức giao đất ở.

Diện tích ghi trên sổ nhỏ hơn hạn mức giao đất ở do UBND TP quy định thì toàn bộ diện tích đó được xác định là đất ở.

Hạn mức công nhận đất ở, giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân áp dụng tại quyết định này được thực hiện theo quy định về hạn mức tại văn bản do UBND TP ban hành đang có hiệu lực pháp luật tại thời điểm xác định lại diện tích đất ở.

Đối với phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau khi đã được xác định lại diện tích đất ở thì được xác định theo quy định tại khoản 4 điều 141 Luật Đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất đã chuyển quyền sử dụng đất một phần hoặc Nhà nước đã thu hồi một phần diện tích đất ở của thửa đất thì khi xác định lại phải trừ đi phần diện tích đã chuyển quyền sử dụng hoặc thu hồi.

Phần diện tích đất của người nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc phần Nhà nước thu hồi thì không được xác định lại theo quy định này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 điều 20 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ.