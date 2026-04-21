Khu thương mại tự do chồng lấn mỏ đất, Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo nóng 21/04/2026 18:23

(PLO)- Vị trí số 4 của khu thương mại tự do đang tồn tại mỏ đất trữ lượng 11 triệu m 3 , Chủ tịch Đà Nẵng đã có chỉ đạo nóng về việc khai thác mỏ đất này.

Chiều 21-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao (KCNC) và các khu công nghiệp (KCN) TP.

Báo cáo tại đây, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý KCNC và các KCN cho hay, trong số bảy vị trí được quy hoạch làm khu thương mại tự do (FTZ), vị trí số 4 đang trong giai đoạn trình chủ trương đầu tư.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuy nhiên, vị trí này chồng lấn một mỏ đất trữ lượng khoảng 11 triệu m3. Quan điểm của Sở NN&MT là cho khai thác mỏ trong 2 - 3 năm, sau đó nhà đầu tư FTZ mới vào làm hạ tầng.

“Tuy nhiên, FTZ làm thí điểm đến năm 2028 phải có báo cáo sơ kết. Chờ khai thác mỏ đất xong thì không hợp lý. Nếu múc đất này đi, đến khi nhà đầu tư vào lại chở đất ở nơi khác đến để san nền lại càng không hợp lý. Do đó, nên xử lý trên quan điểm ưu tiên FTZ” - ông Hùng kiến nghị.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT



Đại diện Sở NN&MT Đà Nẵng cho biết đã đề xuất UBND TP giao cho các ban quản lý dự án trực thuộc lập các thủ tục liên quan để khai thác khoáng sản tại đây. Các ban đang triển khai xây dựng rất nhiều công trình đầu tư công, quan điểm của sở là giao mỏ đất lại cho các ban.

Theo ông Hùng, căn cứ nghị quyết đặc thù của TP là ưu tiên dùng mỏ đất này cho các dự án đầu tư công. Các ban quản lý dự án trực thuộc căn cứ theo nhu cầu thực tế về đất san lấp để xử lý sớm mỏ đất.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các ban quản lý dự án tập trung ngay việc khai thác mỏ đất theo hướng cắt bằng cốt cho nhà đầu tư FTZ vào làm hạ tầng, sau này không phải san lấp lại.

“Cốt nền khai thác thế nào do hai bên thỏa thuận, theo nhu cầu nhà đầu tư nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc không thất thoát lãng phí khoáng sản. Hiện tại cần tập trung phát triển FTZ, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tham mưu cơ chế đặc thù, đề xuất với thành phố. Tất cả cơ chế phải hoàn thành trong tháng 6-2026 để triển khai”- ông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo.