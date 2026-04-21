Đà Nẵng không phát triển bằng mọi giá 21/04/2026 10:56

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng khẳng định, TP không hướng tới phát triển bằng mọi giá mà theo đuổi một lộ trình cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội.

Sáng 21-4, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Báo Tiền phong tổ chức Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới TP sinh thái và thông minh.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục môi trường – Bộ NN&MT. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục môi trường – Bộ NN&MT nhấn mạnh, chuyển đổi xanh ở đô thị có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đây là trọng tâm để thúc đẩy tiến trình phát triển xanh của cả nền kinh tế, bảo đảm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Qua đó nâng cao chất lượng sống và khả năng chống chịu của đô thị trước các thách thức.

Ở Việt Nam, phát triển theo hướng kinh tế xanh đang từng bước được hiện thực hóa bằng nhiều hành động cụ thể.

Thực tiễn cho thấy đã có những tín hiệu tích cực trong nhận thức, xanh hóa sản xuất, xanh hóa tiêu dùng và lối sống của doanh nghiệp, người dân, cộng đồng dân cư. Nhiều sáng kiến, mô hình tốt đã được thí điểm, nhân rộng tại các khu đô thị lớn.

Theo ông Quang, chuyển đổi xanh không phải một đích đến cố định, mà là một hành trình liên tục của sự đổi mới và sáng tạo. Thể chế hóa các tiêu chí xanh và tuần hoàn chính là bước đi đầu tiên để biến những cam kết chính trị thành những dòng tiền thực tế, thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Xây dựng TP sinh thái và thông minh cũng không phải là một mục tiêu xa vời, mà là một quá trình cụ thể. Quá trình ấy bắt đầu từ những thay đổi trong quy hoạch, quản lý và cách sử dụng tài nguyên hàng ngày.

Đây cũng là con đường để nâng cao chất lượng sống cho người dân, tăng sức hấp dẫn của đô thị và tạo nền tảng cho phát triển bền vững lâu dài.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, TP kiên định lựa chọn mô hình phát triển dựa trên tăng trưởng xanh, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của đô thị.

“TP không hướng tới phát triển bằng mọi giá mà theo đuổi một lộ trình cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội, trong đó chuyển đổi xanh giữ vai trò dẫn dắt”, ông Hưng khẳng định.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Thời gian qua, Đà Nẵng đã cụ thể hóa định hướng này bằng nhiều chương trình, đề án, kế hoạch và mô hình thiết thực. Ngay từ năm 2008, với đề án “Xây dựng Đà Nẵng - TP môi trường”, TP đã sớm định hình hướng đi xanh - sạch - bền vững.

Những nỗ lực này đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương nhiều năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PEPI về bảo vệ môi trường do Bộ NN&MT bình chọn. Bốn năm đạt giải thưởng lĩnh vực “TP quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch’, được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong khu vực và quốc tế.

Theo ông Hưng, việc điều chỉnh địa giới và mở rộng không gian đô thị mang lại cho Đà Nẵng cơ hội phát triển các vùng sinh thái, khu đô thị mới. Đồng thời đặt ra yêu cầu cao về đồng bộ hạ tầng, kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững giữa các khu vực.