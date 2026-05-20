Chuyển đổi xăng E10: Doanh nghiệp tăng tốc, người dùng ô tô và xe máy đón nhận ra sao? 20/05/2026 18:09

(PLO) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 vào ngày 20-5. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình đổi mới năng lượng, hướng tới mục tiêu giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1-6, các cửa hàng xăng dầu sẽ bán đại trà xăng E10 RON 95 thay thế xăng khoáng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đã tiên phong triển khai bán xăng E10 sớm hơn lộ trình từ 10-15 ngày. Đến nay, hai “ông lớn” chiếm 75% thị phần xăng dầu Việt Nam đã “phủ xăng E10”. Riêng các cửa hàng xăng thuộc các doanh nghiệp tư nhân sẽ bán xăng E10 đúng theo lộ trình quy định vào đầu tháng 6.

Hai "ông lớn" tăng tốc về đích

Để đạt được mục tiêu này, tập đoàn đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thời gian qua. Các phần việc bao gồm đảm bảo nguồn cung etanol, đầu tư hoàn thiện hệ thống kho bể, ứng dụng công nghệ phối trộn với bảy điểm kho pha chế xăng E10 trên toàn quốc.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng tiến hành chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và đồng bộ các hoạt động quản lý tại hệ thống hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu thành viên.

Với chiến lược kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, bên cạnh xăng E10 RON 95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, hiện Petrolimex cũng đang cung cấp ra thị trường dòng xăng E10 RON 95 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Trong tương lai, tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung vào danh mục các sản phẩm cao cấp hơn như xăng E10 RON 97 đạt tiêu chuẩn Euro 5 nhằm tối ưu hiệu suất cho các dòng xe hiện đại.

Tại khu vực phía Nam, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đang đẩy nhanh tiến độ về đích. Tính đến sáng 20-5, đơn vị đã đưa xăng E10 vào kinh doanh tại 118 trên tổng số 138 cửa hàng.

Trong đó, trên địa bàn TP.HCM ghi nhận có 62 trên tổng số 82 cửa hàng triển khai kinh doanh loại xăng mới này. Riêng tại Chi nhánh Bình Dương đã đạt tỷ lệ 100% với 22 trên 22 cửa hàng, và Chi nhánh Vũng Tàu là 34 trên 34 cửa hàng hoàn tất chuyển đổi.

Trước đó, vào ngày 15-5, Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL, thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đã chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10. Hoạt động này được áp dụng đồng loạt tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của đơn vị trên phạm vi cả nước.

Để bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn vận hành, PVOIL đã chủ động kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng ở tất cả các khâu. Quy trình này được giám sát nghiêm ngặt từ sản xuất, vận chuyển, tồn trữ cho đến khâu phân phối cuối cùng tại hệ thống các bán lẻ.

Bên cạnh đó, PVOIL cũng đã ban hành sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chuyên biệt. Tài liệu này giúp các đơn vị thành viên có cơ sở triển khai công tác chuyển đổi một cách thống nhất, đồng bộ và đúng quy trình kỹ thuật trên toàn hệ thống.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả hạ tầng lẫn quy trình kỹ thuật của PVOIL nhằm mang đến sự an tâm tối đa cho người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là bước đi nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu sinh học chất lượng cao, thân thiện với môi trường khi cung ứng ra thị trường.

Người tin tưởng, người còn e ngại

Mặc dù hạ tầng cung ứng đã sẵn sàng, ghi nhận thực tế tại các cây xăng của Petrolimex Sài Gòn và PVOIL vào ngày 20-5 cho thấy tâm lý người tiêu dùng đang có sự phân hóa rõ rệt. Một số chủ phương tiện vẫn bày tỏ sự lo lắng về độ tương thích của xăng sinh học đối với động cơ xe đời cũ.

Thậm chí, có tình trạng khách ghé vào cây xăng gọi mua 50.000 đồng xăng 95, nhưng khi nghe nhân viên thông báo chỉ còn xăng E10 thì đổi ý chỉ mua 30.000 đồng, hoặc rời đi tìm nơi khác.

Anh Đức, một tài xế xe công nghệ vừa mua 50.000 đồng xăng sinh học E10, chia sẻ: “Thói quen thường ngày là dùng xăng RON 95 truyền thống. Trước xu hướng các cây xăng đồng loạt chuyển dịch sang kinh doanh xăng E10, đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng xăng sinh học E10 và cảm thấy khá bối rối, lo ảnh hưởng đến xe”.

Lý giải về sự e ngại này, anh Đức cho biết bản thân có nghe thông tin cho rằng xăng sinh học vận hành không được bốc máy bằng xăng khoáng. Ngoài ra, nam tài xế còn lo ngại loại nhiên liệu mới chỉ thích hợp với các dòng xe đời mới, trong khi chiếc xe máy anh đang di chuyển là dòng Future đời cũ, sản xuất từ năm 2014.

Một tài xế công nghệ lần đầu tiên mua xăng E10.

Đối với những người chạy xe công nghệ, phương tiện di chuyển chính là "cần câu cơm" hàng ngày. Do đó, việc bảo vệ độ bền của máy móc luôn được đặt lên hàng đầu.

Anh Đức bày tỏ: "Giá xăng E10 có rẻ hơn xăng RON 95 không quan trọng bằng chất lượng. Nếu đổ loại xăng này mà ảnh hưởng tới động cơ, phải sửa xe tốn nhiều chi phí thì sẽ gây khó khăn lớn cho shipper".

Trong khi đó, tại cửa hàng nhượng quyền thương mại của PVOIL, đường Nguyễn Kiệm, ông Bảo ngụ tại Hóc Môn, TP.HCM vừa chi trả tiền đổ xăng sinh học E10 với tâm lý rất thoải mái. Tính đến nay, ông đã chủ động chọn loại xăng sinh học này được khoảng ba đến bốn lần.

Ông Bảo khẳng định: "Tôi hoàn toàn không có lo ngại gì về xăng E10 với xe của mình. Qua trải nghiệm thực tế, tôi thấy xe vẫn vận hành rất bình thường, không gặp bất kỳ trục trặc hay hiện tượng lạ nào".

Ông Bảo ngụ tại huyện Hóc Môn tin tưởng đổ xăng E 10 cho chiếc xe Wave RS 2010.

Được biết, phương tiện di chuyển của ông Bảo là chiếc xe máy Honda Wave RSX thuộc đời 2010, nghĩa là đã qua 16 năm sử dụng. Đây là dòng xe thế hệ cũ, thuộc nhóm đối tượng mà nhiều người lo ngại sẽ bị ảnh hưởng nếu chuyển đổi nhiên liệu.

Tuy nhiên, chủ xe cho biết trước khi quyết định sử dụng xăng E10, ông đã chủ động tìm hiểu kỹ các thông tin kỹ thuật và cơ sở khoa học của loại xăng này. Chính kiến thức khoa học cùng sự trải nghiệm thực tế đã giúp ông xóa bỏ mọi rào cản tâm lý.

"Qua vài lần tự mình kiểm chứng thấy xe hoạt động tốt, máy nổ êm nên tôi không lo lắng gì. Sau này, khi thị trường chính thức dừng bán hoàn toàn xăng khoáng RON 95, tôi vẫn sẽ tiếp tục tin dùng xăng E10 mà không có gì phải đắn đo cho chiếc xe của mình", ông Bảo chia sẻ thêm.

Chủ xe Lexus đang đổ xăng E10.

Ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 8, phường Cầu Kiệu, một khách hàng đang đổ xăng E10 vào chiếc ô tô hạng sang hiệu Lexus đời 2005 bày tỏ sự an tâm tuyệt đối. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên vị khách này sử dụng loại nhiên liệu sinh học cho phương tiện của mình.

Vị này chia sẻ: “Thực ra tôi đã từng đổ xăng sinh học vài lần rồi chứ không phải hôm nay là lần đầu tiên”.

Theo chủ xe, chiếc Lexus sản xuất năm 2005 của ông vẫn vận hành bình thường, không gặp trở ngại nào. Sự tự tin này xuất phát từ việc ông luôn bám sát các tiêu chuẩn kỹ thuật nguyên bản của xe. "Tôi chỉ sử dụng xe và nhiên liệu theo đúng các thông số hướng dẫn kỹ thuật từ nhà sản xuất. Họ khuyến nghị phù hợp thì mình tin tưởng sử dụng thôi", chủ xe cho biết.

Nhờ đã chủ động tìm hiểu và tiếp cận thông tin về xăng sinh học từ trước, vị khách này không gặp phải những rào cản hay áp lực tâm lý khi thị trường chuyển dịch năng lượng. Ông cho rằng động cơ của chiếc xe này tương thích và sẽ hoạt động ổn định với xăng E10.