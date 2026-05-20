Dự kiến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2026 đạt 700-800 triệu USD 20/05/2026 14:32

(PLO) - Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, với đà phát triển đạt 245 triệu USD trong bốn tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi năm nay dự kiến đạt 700-800 triệu USD.

Ngày 20-5, Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 (ILDEX Vietnam) cùng Horti & Agri Vietnam 2026 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Tham dự lễ khai mạc có ông Phùng Đức Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa 16, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam; ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cùng bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM.

Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam. Nước ta hiện là một trong những thị trường năng động hàng đầu châu Á trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, nông nghiệp và đổi mới công nghệ sản xuất thực phẩm.

Ông Phùng Đức Tiến đánh giá cao kết quả của kỳ triển lãm lần này với sự tham gia của hơn 300 gian hàng đến từ trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo ông Tiến, thực tế qua mỗi lần tổ chức, quy mô của ILDEX lại càng mở rộng, thu hút số lượng khách hàng và đối tác đông đảo hơn năm trước. Điều này khẳng định mạnh mẽ uy tín, thương hiệu và những giá trị thực chất mà triển lãm mang lại.

Tại ILDEX 2026, ông Tiến nhấn mạnh định hướng chiến lược sắp tới của ngành là tập trung phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh và đẩy mạnh chuyển đổi số. Hội chợ triển lãm lần này đã đi rất đúng vào trọng tâm dòng chảy kỹ thuật đó, hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Nhà nước.

Ông Phùng Đức Tiến, Nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong bốn tháng đầu năm, quy mô của ngành nông nghiệp vẫn giữ vững đà phát triển lớn mạnh với mức tăng trưởng đạt 3,6% tính đến hết quý I.

Tính đến hết tháng 4, sản lượng lúa gạo tiếp tục giữ xu hướng tăng. Đặc biệt, lĩnh vực chăn nuôi, nhất là xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 245 triệu USD, tăng tới 45,5%.

Về chăn nuôi, nếu như trước đây thị trường chủ yếu dựa vào quy mô nhỏ lẻ thì nay đã dịch chuyển rõ rệt sang mô hình công nghiệp với tỉ suất hàng hóa cao.

"Với đà phát triển đạt 245 triệu USD trong bốn tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi cuối năm nay chắc chắn sẽ vượt xa con số 668 triệu USD của năm trước, dự kiến đạt từ 700 đến 800 triệu USD.

Mục tiêu đến năm 2027, tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi (chưa tính thức ăn) sẽ chính thức cán mốc 1 tỉ USD. Đây từng là một ước mơ lớn, nhưng hiện tại Việt Nam không những đáp ứng tốt nhu cầu cho 100 triệu dân cùng 18 - 20 triệu lượt khách du lịch mà đang hướng mạnh mẽ đến mục tiêu xuất khẩu toàn cầu", ông Tiến nói.

Bà Panadda Kongma, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh của VNU Asia Pacific cho biết Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm chiến lược của ngành nông nghiệp thực phẩm tại Đông Nam Á. ILDEX Vietnam cam kết tiếp tục kết nối chuyên môn toàn cầu với cơ hội địa phương, góp phần thúc đẩy một tương lai thông minh, vững mạnh và bền vững hơn cho ngành.