Chăn nuôi heo lọt top 5 thế giới, Việt Nam hướng đến những cú bắt tay tỉ USD 24/04/2026 14:20

(PLO) - Thông qua triển lãm, ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam kỳ vọng sẽ hiện thực hóa các cú bắt tay tỉ USD, mục tiêu là đưa sản phẩm chăn nuôi Việt Nam có thể thâm nhập sâu vào các chuỗi bán lẻ và hệ thống phân phối thực phẩm toàn cầu.

Ngày 24-4, tại TP.HCM, Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện chuyên ngành.

Định vị lại hình ảnh sản phẩm chăn nuôi Việt Nam

Trọng tâm là triển lãm quốc tế về chăn nuôi, sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản năm 2026 (ILDEX Vietnam) và triển lãm quốc tế ngành nông nghiệp, làm vườn, công nghệ trồng trọt (Horti&Agri Vietnam). Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 20-5 đến 22-5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.

Theo ban tổ chức, triển lãm năm nay mở rộng quy mô với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Tổng Biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc đồng tổ chức hai triển lãm tạo nên một hệ sinh thái toàn diện, phản ánh đầy đủ bức tranh phát triển của ngành nông nghiệp hiện đại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho biết, năm nay lần đầu tiên gian hàng Quốc gia - Vietnam Pavilion xuất hiện tại triển lãm. Không gian này đóng vai trò là đại sứ hình ảnh, khẳng định tầm vóc của ngành chăn nuôi Việt Nam. Thông qua triển lãm, hiệp hội kỳ vọng sẽ hiện thực hóa các cú bắt tay tỉ USD, là sàn giao dịch thực thụ để các doanh nghiệp thành viên ký kết cung ứng chiến lược.

Mục tiêu là đưa sản phẩm chăn nuôi Việt Nam có thể thâm nhập sâu vào các chuỗi bán lẻ và hệ thống phân phối thực phẩm toàn cầu. Thông qua Vietnam Pavilion, các đơn vị mong muốn định vị lại hình ảnh sản phẩm chăn nuôi nước nhà.

Ngành sẽ không cạnh tranh bằng chiến lược giá thấp mà khẳng định giá trị thương hiệu qua tiêu chuẩn vượt trội. Đây là cơ hội để nâng cao giá trị thặng dư trên từng đơn vị sản phẩm xuất khẩu nhờ sức mạnh công nghệ.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và thú y trao đổi thông tin tại sự kiện.

Chăn nuôi heo Việt Nam đứng thứ 5 thế giới

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết ngành chăn nuôi Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. Cụ thể, chăn nuôi heo Việt Nam đứng thứ 5 về đầu con và thứ 6 về sản lượng toàn cầu. Đàn thủy cầm đứng thứ hai thế giới, trong khi sản lượng sữa tươi nguyên liệu đứng thứ 3 khu vực ASEAN.

Đặc biệt, sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam đứng nhất Đông Nam Á và thuộc top 12 thế giới. Nhiều sản phẩm chăn nuôi Việt Nam có lợi thế cạnh tranh đang được đẩy mạnh xuất khẩu như mật ong, heo sữa, tổ yến, trứng vịt muối và thịt gà chế biến, sản phẩm Halal.

Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với nhiều thách thức như dịch bệnh diễn biến phức tạp, khả năng cạnh tranh của ngành còn thấp vì chi phí đầu vào cao. Thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Trong bối cảnh này, việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của toàn ngành. Đặc biệt, năm 2026 là năm bản lề cho giai đoạn 2026-2030 để chuyển đổi ngành theo đúng chiến lược đã được phê duyệt.

Theo ông Đăng, triển lãm năm nay với chủ đề “Chăn nuôi sạch - Sản xuất xanh - Phát triển chuỗi giá trị bền vững” rất phù hợp với định hướng phát triển của ngành. Đây là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời là dịp để cộng đồng doanh nghiệp trong nước tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.