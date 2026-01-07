Ngành chăn nuôi và thú y TP.HCM ưu tiên chuyển đổi số, siết chặt kiểm soát dịch bệnh 07/01/2026 14:13

(PLO)- Năm 2026, ngành chăn nuôi và thú y TP.HCM ưu tiên ổn định bộ máy, quyết liệt chuyển đổi số và hoàn thiện chính sách thú y cơ sở, siết chặt kiểm soát dịch bệnh cho thị trường tiêu thụ lớn nhất nước.

Giữa áp lực dịch tễ từ các tỉnh giáp ranh, TP.HCM vẫn giữ vững "lá chắn" an toàn khi không để bùng phát dịch bệnh động vật. Bên cạnh việc xử lý gọn các ổ dịch nhỏ lẻ, ngành chăn nuôi thú y đã công nhận 20 cơ sở an toàn dịch bệnh mới, quyết liệt kiểm soát nguồn thịt ngay từ cửa ngõ để bảo vệ thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước.

Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm 2026 do Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM tổ chức sáng 7-1, mở ra giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số toàn diện.

Thịt heo nhập tăng

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau khi tổ chức lại vào ngày 30-8-2025 trên cơ sở hợp nhất với Chi cục của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị hiện có tổng cộng 475 nhân sự. Năm qua ghi nhận sự dịch chuyển trái chiều trong cơ cấu chăn nuôi và tiêu thụ. Trong khi tổng đàn chăn nuôi tại chỗ sụt giảm mạnh, cụ thể đàn heo giảm hơn 0,9% và trâu bò giảm tới 11,7% so với cùng kỳ, thì áp lực kiểm soát nguồn thịt từ các tỉnh nhập về lại gia tăng đột biến.

Cụ thể, lượng thịt heo nhập về TP tiêu thụ ước đạt hơn 1.800 con/ngày, tăng kỷ lục gần 135% so với năm 2024. Hoạt động giết mổ gia cầm cũng tăng 8,2%, đạt bình quân gần 115.000 con mỗi ngày. Trước áp lực này, công tác xử lý vi phạm được siết chặt với 255 trường hợp bị xử phạt hành chính, tổng số tiền nộp ngân sách hơn 1,6 tỉ đồng.

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY

Về dịch tễ, dù không xuất hiện các ổ dịch nguy hiểm như cúm gia cầm hay lở mồm long móng, nhưng dịch tả heo châu Phi vẫn buộc tiêu hủy 2.558 con gia súc và bệnh dại ghi nhận 5 ca dương tính trên chó.

Điểm sáng lớn nhất trong năm đầy biến động này là công tác chăm lo đời sống người lao động. Bất chấp khó khăn sau sáp nhập, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên năm 2025 đạt mức 25,4 triệu đồng/người/tháng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổng nguồn thu phí, lệ phí của đơn vị đạt gần 41 tỉ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch năm.

Lãnh đạo Sở lệnh số hóa, Chi cục lo chính sách cơ sở

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đánh giá cao việc Chi cục là một trong những đơn vị sớm ổn định tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động chính quy ngay sau sáp nhập.

Nhấn mạnh yêu cầu quản lý trong năm 2026, ông Giàu chỉ đạo phải thực hiện nghiêm phương châm "ở đâu có chăn nuôi, ở đó phải có quản lý".

Lãnh đạo Sở đặc biệt yêu cầu ngành thú y phải dồn lực cho chuyển đổi số. Đơn vị cần xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác về quy mô, vị trí và chủng loại vật nuôi để tích hợp vào kho dữ liệu chung, từ đó làm cơ sở cho các quyết sách điều hành.

Ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, khẳng định việc tổ chức hệ thống thống nhất từ trung ương đến địa phương không đồng nghĩa với việc làm mất quyền hạn của cấp dưới mà nhằm tăng cường hiệu quả quản lý chuyên môn. Ông Cường cam kết trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện và tham mưu ban hành quy định về chính sách đãi ngộ cho mạng lưới nhân viên thú y xã, phường.

Chi cục trưởng cũng nhấn mạnh quyết tâm phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện quy định về khu vực không được phép chăn nuôi. Các phòng chuyên môn sẽ bám sát địa bàn, đảm bảo mọi hoạt động chăn nuôi, dù là của tổ chức hay cá nhân, đều phải nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước để đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường cho TP.