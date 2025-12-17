TP.HCM hỗ trợ 100% vắc xin phòng chống dịch bệnh cho chó mèo, gia súc 17/12/2025 10:54

(PLO)- Từ ngày 20-12, người nuôi chó mèo và các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ tại TP.HCM sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí vắc xin và công tiêm phòng chống dịch bệnh.

Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa X đã thông qua Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm phòng dịch bệnh động vật. Văn bản này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-12, thay thế cho Nghị quyết số 23 ban hành năm 2021.

Điểm nổi bật nhất của chính sách mới là mức hỗ trợ toàn diện từ ngân sách nhà nước. Thành phố sẽ chi trả 100% kinh phí cho ba hạng mục gồm mua các loại vắc xin trong danh mục quy định, chi phí tổ chức tiêm phòng và tiền công cho nhân viên thực hiện.

Danh mục các bệnh được hỗ trợ vắc xin bao gồm những dịch bệnh nguy hiểm, có nguy cơ lây lan cao hoặc lây sang người. Đối với vật nuôi trong nhà, thành phố hỗ trợ vắc xin phòng bệnh dại cho toàn bộ chó, mèo. Đối với vật nuôi kinh tế, danh mục gồm vắc xin cúm gia cầm, lở mồm long móng (heo, trâu, bò, dê, cừu), dịch tả heo cổ điển và viêm da nổi cục (trâu, bò).

TP.HCM hỗ trợ 100% kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: THU HÀ

Về đối tượng thụ hưởng, tất cả các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn TP.HCM đều được hỗ trợ mà không xét điều kiện về số lượng. Riêng với gia súc và gia cầm, chính sách tập trung bảo trợ cho người chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, chấp hành đúng quy định pháp luật. Các cơ sở được hỗ trợ phải có tổng đàn dưới mức trần quy định, cụ thể là dưới 2.000 con gia cầm, dưới 150 con heo, dưới 40 con trâu bò và dưới 200 con dê cừu.

Nghị quyết cũng nêu rõ chính sách này loại trừ các cơ sở chăn nuôi theo hình thức gia công và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện ngay khi nghị quyết đi vào đời sống.