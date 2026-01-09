TP.HCM: Không để thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý dịp Tết Bính Ngọ 2026 09/01/2026 14:32

(PLO)- Sở Công thương TP.HCM yêu cầu siêu thị, cửa hàng tiện lợi chủ động cung ứng nguồn hàng thiết yếu phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, nhất là dịp Tết Bính Ngọ 2026 và không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý.

Sở Công thương TP.HCM vừa có công văn gửi các đơn vị về việc triển khai giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Văn bản được gửi đến UBND phường, xã, đặc khu và các chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các doanh nghiệp bình ổn thị trường cũng nhận chỉ đạo này.

Việc triển khai nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân thành phố.

Tăng cường kiểm tra giá tại các chợ dân sinh

Sở Công thương đề nghị UBND phường, xã, đặc khu khẩn trương theo dõi sát diễn biến thị trường và giá cả. Các bên cần phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài chính triển khai biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hay tăng giá đột biến.

Các địa phương cần chủ động đề xuất và phối hợp tổ chức bán hàng lưu động. Việc bổ sung điểm phân phối nên ưu tiên tại khu vực đông công nhân. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cũng cần được đẩy mạnh qua các hội chợ.

Sở cũng yêu cầu UBND phường, xã, đặc khu phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá. Đồng thời kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các điểm bán, doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường về thực hiện quy định nhận diện, bán đúng giá và tạo điều kiện để mở rộng điểm bán hàng bình ổn thị trường, nhất là tại chợ dân sinh.

UBND phường, xã cần chủ động tuyên truyền đầy đủ về tình hình thị trường, chương trình bình ổn thị trường, chương trình Tick xanh trách nhiệm để người dân biết, tham gia mua sắm. Các địa phương phát hiện và kịp thời phối hợp xử lý, đính chính các thông tin sai lệch, thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường theo thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND phường, xã, đặc khu chỉ đạo tổ chức quản lý các chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn vận động thương nhân dự trữ hàng. Nguồn hàng phải đảm bảo chất lượng, ổn định và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Đối với tổ chức quản lý ba chợ đầu mối, Sở đề nghị cần theo dõi sát tình hình xuất nhập hàng hóa và biến động giá cả. Các đơn vị phối hợp thương nhân chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm cung ứng liên tục trong giai đoạn cao điểm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc nâng giá bất hợp lý. Các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Các siêu thị chủ động nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân nhất là Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TÚ UYÊN

Khuyến khích siêu thị mở cửa sớm từ mùng 2 Tết

Đối với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, Sở yêu cầu chủ động cung ứng nguồn hàng thiết yếu phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Các doanh nghiệp này phối hợp với nhà cung cấp giảm giá sâu các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết, tập trung vào các nhóm hàng phục vụ Tết, nhằm kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ người dân mua sắm.

Sở cũng khuyến khích các đơn vị tham gia Chương trình Tick xanh trách nhiệm để ngăn chặn hàng kém chất lượng. Trong những ngày cận Tết, các điểm bán cần tăng công suất hoạt động và kéo dài thời gian phục vụ.

Sở Công thương khuyến khích các đơn vị mở cửa bán hàng trở lại từ sáng mùng 2 Tết hoặc sớm hơn. Điều này nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm và vui chơi của người dân.