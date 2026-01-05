Du lịch Tây Ninh: Doanh thu tăng vọt đầu năm 2026, điểm đến núi Bà Đen dẫn đầu 05/01/2026 10:43

(PLO)- Ngành du lịch Tây Ninh ghi nhận hoạt động ổn định và an toàn trong dịp nghỉ lễ đầu năm 2026 với 130.500 lượt khách và doanh thu ước đạt 105 tỷ đồng.

Ngày 5-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1-1 đến 4-1-2026), hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, an toàn. Đáng chú ý, các chỉ số về lượt khách và doanh thu đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Tổng lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 130.500 lượt, tăng 19,4% so với cùng kỳ.

Du lịch Tây Ninh thu hút đông đảo du khách đến tham quan trong dịp đầu năm mới. Ảnh: MINH PHÚ

​Trong đó, Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen là điểm đến chủ lực, đón khoảng 84.000 lượt khách. Các khu, điểm, trạm dừng chân khác, bao gồm Vườn thú Mỹ Quỳnh, Chavi Garden, Làng nổi Tân Lập, Vân Lại Viên, Happyland, Long Điền Sơn, Trung ương Cục và các điểm du lịch nông nghiệp, đón khoảng 46.500 lượt khách.

Về hiệu quả kinh doanh, doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 105 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cao hơn tỷ lệ tăng trưởng lượt khách phản ánh hiệu quả trong việc khai thác dịch vụ và khả năng kích cầu chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt từ 70% - 75%, cho thấy nguồn cung dịch vụ lưu trú được khai thác tốt trong kỳ nghỉ lễ.

Tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch được đảm bảo nhờ sự chủ động trong công tác phân luồng giao thông và kiểm soát địa bàn; hoạt động tại các điểm đến đều ổn định. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá dịch vụ được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra tình trạng chèo kéo hay "chặt chém" du khách.

Những ngày đầu năm 2026, du lịch Tây Ninh hứa hẹn một năm đầy khởi sắc, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.