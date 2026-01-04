Leo Núi Bà Đen sau 11 giờ trưa: Nguy cơ lạc đường, đuối sức 04/01/2026 17:52

(PLO)- Lượng du khách tăng mạnh dịp nghỉ lễ đầu năm 2026 khiến nguy cơ mất an toàn khi leo Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) gia tăng, buộc Ban Quản lý phát đi nhiều khuyến cáo khẩn.

Ngày 4-1, theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, trong 3 ngày đầu năm (từ 1 đến 3-1-2026), Đội Cứu nạn cứu hộ của đơn vị đã liên tục tiếp nhận, hỗ trợ 3 trường hợp du khách bị đuối sức, mất nước và lạc đường khi chinh phục các tuyến leo núi.

Dù các sự cố đều được xử lý kịp thời, song đây là lời cảnh báo về rủi ro nếu du khách không đánh giá đúng thể lực và không tuân thủ quy định an toàn.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cảnh báo an toàn đối với du khách leo núi, dã ngoại. Ảnh: MINH PHÚ

Trước thực tế trên, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen khuyến cáo du khách nghiêm túc chấp hành các thông báo. Theo quy định, du khách chỉ được leo núi theo cung đường Cột Điện, tuyến từ chân núi lên Chùa Bà và ngược lại. Thời gian khởi hành từ 5 giờ đến trước 11 giờ trưa, tuyệt đối không xuất phát sau 11 giờ. Việc leo núi muộn có thể khiến du khách không kịp xuống núi trước khi trời tối, dễ lạc đường, tai nạn.

Bên cạnh đó, du khách bắt buộc đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ (chốt Sơ ri – tuyến Cột Điện) trước khi bắt đầu hành trình. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ khi có sự cố.

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã đón 105.564 lượt du khách trong 3 ngày đầu năm mới 2026. Ảnh: MINH PHÚ

Ban Quản lý cũng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống, dụng cụ sơ cứu. Trường hợp sức khỏe không bảo đảm thì không nên tham gia leo núi. Du khách không sử dụng chất cấm, không mang vật dụng dễ gây cháy nổ, không chặt phá cây rừng, hoa màu và thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp năm 2017. Mỗi người cần thu gom, mang toàn bộ rác thải xuống núi.

Theo thống kê, từ 30-12-2025 đến 3-1-2026, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã đón 105.564 lượt du khách, tăng hơn 105% so với cùng kỳ. Doanh thu bán vé đạt trên 1 tỉ đồng, tăng khoảng 104%.

Những con số này cho thấy sức hút của Núi Bà Đen, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành quy định, bảo đảm an toàn cho du khách tại điểm đến du lịch tâm linh – sinh thái khu vực Đông Nam Bộ.