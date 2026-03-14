Thành Đoàn TP.HCM bàn giao sân chơi cho trẻ em tại công viên khu Chợ Lớn 14/03/2026 12:36

(PLO)- Công trình sân chơi thanh thiếu nhi tại Công viên Thăng Long (TP.HCM) vừa đưa vào hoạt động, tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em và góp phần xây dựng cộng đồng văn minh.

Ngày 14-3, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình sân chơi thanh thiếu nhi tại Công viên Thăng Long (phường Chợ Lớn, TP.HCM).

Công trình nhằm tạo thêm không gian vui chơi, sinh hoạt lành mạnh cho trẻ em địa phương. Đây cũng là hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các em học sinh tại buổi lễ khánh thành sân chơi thanh thiếu nhi. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ tại buổi lễ, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM hy vọng sân chơi sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng thân thiện.

Đây là nơi trẻ em vui chơi an toàn, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm và xây dựng khu dân cư văn minh.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM. Ảnh: BTC

"Công trình có tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng, trang bị các thiết bị vận động như đu quay, bập bênh, xích đu và dụng cụ tập thể dục. Khu vực sân chơi lát gạch diện tích gần 500 m2 và bổ sung thảm cỏ xanh", chị Trịnh Thị Hiền Trân cho biết.

Tại buổi lễ, ông Võ Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn nhận định công trình giúp người dân có thêm điểm rèn luyện thể chất, tăng cường gắn kết cộng đồng.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM tặng quà đến các em thiếu nhi. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, ban tổ chức trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các đội viên hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại địa phương.

Lãnh đạo Thành Đoàn TP.HCM cùng chụp hình lưu niệm với các em thanh thiếu nhi tại công viên. Ảnh: HẢI NHI

Công viên Thăng Long nằm giữa các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Gò Công, Trang Tử và Ngô Nhân Tịnh. Đây là một trong những công viên lâu đời tại khu vực Chợ Lớn, thu hút đông đảo người dân sinh hoạt.