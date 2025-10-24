TP.HCM chuẩn bị xây dựng Thư viện Thiếu nhi gần 600 tỉ đồng 24/10/2025 16:19

(PLO)- TP.HCM chuẩn bị xây dựng mới thư viện Thiếu nhi tại khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp TP, tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Thư viện Thiếu nhi tại khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.

Quy mô đầu tư là xây dựng mới thư viện Thiếu nhi tại khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp TP (diện tích 9.309,7 m2), bao gồm khối nhà chính 8 tầng, các khu phụ trợ (giao thông, sân bãi, cây xanh) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ cho Thư viện thiếu nhi; Đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Tổng mức đầu tư là 595,685 tỉ đồng từ ngân sách TP. Dự án thực hiện tại địa điểm 69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TP.HCM. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Địa điểm sẽ xây thư viện thiếu nhi. Nguồn ảnh: Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư dự án nhằm khuyến khích phát triển văn hóa đọc; tạo môi trường lành mạnh giúp trẻ em hình thành và duy trì thói quen đọc sách từ nhỏ. Phát triển kỹ năng học tập, cung cấp tài liệu, sách vở và nguồn học liệu phù hợp theo độ tuổi để hỗ trợ việc học tập và mở rộng kiến thức. Nâng cao năng lực tư duy và sáng tạo, là nơi kích thích trí tưởng tượng, sáng tạo qua các hoạt động kể chuyện, vẽ tranh, viết truyện…

Ngoài ra, dự án còn nhằm giới thiệu các giải pháp, công nghệ mới phục vụ nhu cầu đọc, khám phá tri thức và định hướng nghề nghiệp tương lai cho thiếu nhi; Xây dựng các mô hình, không gian đọc và tìm hiểu tri thức phù hợp, phát triển văn hóa đọc mang nét đặc trưng của TP, góp phần xây dựng xã hội học tập...