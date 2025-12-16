Công an xác minh vụ xô xát ở Hồ Xuân Hương, Đà Lạt 16/12/2025 12:22

Video: Công an xác minh vụ xô xát ở Hồ Xuân Hương, Đà Lạt

Clip ghi lại cảnh xô xát liên quan đến buôn bán hàng rong ở khu vực Hồ Xuân Hương đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội. Công an tỉnh phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc xác minh.