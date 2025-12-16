HLV Nafuzi nói về chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của U-22 Malaysia 16/12/2025 13:02

HLV đội tuyển U-22 Malaysia, Nafuzi Zain, đã lên tiếng bảo vệ hậu vệ trẻ Aiman ​​Yusuf Nabil, người đã nhận chiếc thẻ đỏ oan nghiệt trong trận thua 0-1 trước chủ nhà Thái Lan ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 vào đêm qua 15-12.

Aiman ​​đã trải qua một khởi đầu khó khăn tại sân vận động Rajamangala, nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút thứ sáu vì phạm lỗi với Iklas Sanron, dẫn đến pha sút phạt trực tiếp ghi bàn duy nhất trận của Thái Lan, trước khi bị đuổi khỏi sân chỉ 10 phút sau đó vì nhận thẻ vàng thứ hai, chiếc thẻ vàng mà nhiều người cho rằng trọng tài đã quá nặng tay, tạo lợi thế lớn cho chủ nhà Thái Lan.

Thái Lan đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ tám nhờ cú sút phạt hiểm hóc của Yoteaion Burapha, còn Malaysia phải đối mặt với trận đấu khó khăn khi chỉ còn 10 người trong hơn 70 phút. HLV Nafuzi khẳng định Aiman ​​không phải chịu trách nhiệm cho thất bại cay đắng của U-22 Malaysia, nhấn mạnh kinh nghiệm này cuối cùng sẽ giúp Aiman trở thành một cầu thủ giỏi hơn.

"Aiman ​​Yusuf Nabil còn rất trẻ, mới chỉ 19 tuổi, và còn cả một chặng đường dài phía trước", HLV Nafuzi của U-22 Malaysia nói, "Cậu ấy là một tài năng triển vọng của bóng đá Malaysia, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ phải. Có lẽ là do thiếu kinh nghiệm, hoặc có thể áp lực của một trận đấu lớn như thế này - cường độ cao, những pha chuyển đổi nhanh - đã ảnh hưởng đến Aiman. Những điều như vậy hoàn toàn có thể xảy ra".

Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Aiman ​​Yusuf Nabil khiến Malaysia không thể vào chung kết SEA Games 33. ẢNH: NST

HLV Nafuzi nói thêm sự hưng phấn quá mức của Aiman ​​có thể là một yếu tố góp phần. "Trong những trận đấu lớn như thế này, đôi khi bạn phạm lỗi không cần thiết ngay cả khi biết mình đã bị phạt thẻ. Có lẽ Aiman cần kiềm chế tính khí và sự nóng nảy của mình hơn một chút, nhưng đây là một phần của quá trình. Tôi không thể trách cậu ấy," ông Nafuzi nói.

HLV Nafuzi cũng chỉ ra rằng việc Malaysia thiếu những lựa chọn giàu kinh nghiệm trên băng ghế dự bị, với một số cầu thủ chủ chốt bị loại khỏi đội hình do chấn thương hoặc không thể thi đấu, là một yếu tố hạn chế khả năng xử lý tình huống theo cách khác của ông.

Dù chỉ còn 10 người trên sân, U-22 Malaysia vẫn gây ấn tượng với sự tổ chức tốt và tinh thần kiên cường, gây khó khăn cho đội chủ nhà Thái Lan và tạo ra một vài cơ hội ghi bàn cho riêng mình. Nafuzi cho biết ông tự hào về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, lưu ý rằng họ đã phòng ngự tốt hơn so với các trận đấu trước đó thua U-22 Việt Nam 0-2 bất chấp việc thi đấu thiếu người.

"Ngay cả khi chỉ còn 10 người, chúng tôi vẫn thể hiện được kỷ luật và tổ chức tốt. Các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng, và đó là điều tôi rất tự hào", HLV Nafuzi nói.

Đội tuyển U-22 Malaysia sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận tranh huy chương đồng SEA Games 33 với Philippines vào ngày 18-12, và HLV Nafuzi hy vọng bài học đau đớn mà Aiman ​​và toàn đội đã trải qua sẽ giúp ích cho họ trong tương lai.