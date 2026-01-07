Cầu thủ xuất sắc nhất trận lên tiếng về chiến thắng của U-23 Việt Nam 07/01/2026 11:16

(PLO)- HLV Kim Sang-sik đã cám ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình giúp U-23 Việt Nam đánh bại Jordan, trong khi Hiểu Minh vui mừng vì đội giành trọn 3 điểm.

Đêm qua 6-1, Việt Nam có khởi đầu thuận lợi ở vòng chung kết U-23 châu Á khi đánh bại U-23 Jordan 2-0 theo cách rất ấn tượng với 2 pha lập công ngay trong hiệp 1 của Đình Bắc và Hiểu Minh. Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam đã cảm ơn tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò khi phải thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, “Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng. Dù hiệp 2 gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn đội đã đoàn kết và thi đấu như một tập thể thống nhất để giành trọn 3 điểm”.

Đáng chú ý, thầy Kim lý giải sự hiệu quả từ các tình huống cố định của Việt Nam với 2 bàn thắng đều xuất phát từ quả phạt góc. Ông chia sẻ nói: “Như ở các giải đấu trước, chúng tôi tiếp tục ghi bàn từ tình huống cố định. Đây là bài được ban huấn luyện tập trung rèn luyện rất kỹ trong quá trình huấn luyện. Khi các cầu thủ duy trì được sự tập trung cả trên sân tập lẫn trong thi đấu, hiệu quả sẽ được thể hiện”.

Việt Nam tiếp tục chơi ấn tượng ở giải U-23 châu Á khi "ma thuật đen" của thầy Kim tiếp tục phát huy hiệu quả. ẢNH: VFF

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cũng có những nỗi lo về tình hình lực lượng khi Thanh Nhàn vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, còn Xuân Bắc bị đau trong trận gặp Jordan. Ông cho biết, đội ngũ y tế sẽ kiểm tra kỹ hơn về chấn thương của Xuân Bắc.

Tuy vậy, ông cũng đánh giá cao tinh thần sẵn sàng của các học trò trong hoàn cảnh khó khăn. “Các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt. Dù được bố trí ở vị trí nào, họ cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

HLV Kim Sang-sik cho biết U-23 Việt Nam sẽ nhanh chóng chuyển trọng tâm sang trận đấu kế tiếp. “Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ hồi phục tốt, chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo với U-23 Kyrgyzstan. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tính toán và chuẩn bị cho trận gặp U-23 Saudi Arabia”, ông thầy người Hàn nói.

Cùng tham dự họp báo sau trận, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận và ghi bàn thứ hai cho Việt Nam, cho biết cả đội đã tiếp cận trận đấu với tinh thần coi mọi đối thủ đều như nhau. “Chúng tôi xác định các đối thủ đều mạnh và toàn đội phải cố gắng tối đa để giành chiến thắng. Ban huấn luyện luôn đặt ra mục tiêu từng trận một, thắng từng trận để hướng tới việc vượt qua vòng bảng”, Hiểu Minh nói.

HLV Kim Sang-sik và Hiểu Minh trong cuộc họp báo. ẢNH: VFF

Hiểu Minh cũng khẳng định các cầu thủ Việt Nam cần nhanh chóng quên đi chiến thắng trước Jordan để tập trung cho trận đấu tiếp theo. “Cảm xúc của toàn đội là rất vui, nhưng điều quan trọng nhất là phải hướng tới trận đấu kế tiếp. Chúng tôi cần tập trung hơn nữa để giữ được lối chơi và tinh thần như trận đấu với Jordan”, Hiểu Minh khẳng định.

Đánh giá về hàng phòng ngự của U-23 Việt Nam, Nguyễn Hiểu Minh cho biết sự tập trung là yếu tố then chốt. “Hàng hậu vệ đã chơi chắc chắn. Ở tình huống cuối trận, đối thủ có pha đối mặt nhưng thủ môn Trung Kiên đã rất tập trung để không thủng lưới. Toàn đội cần duy trì sự tập trung đó cho trận đấu tiếp theo”, trung vệ của Việt Nam chia sẻ.