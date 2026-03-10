Nóng: AFC hủy trận Việt Nam tiếp Malaysia ở sân Thiên Trường trong trường hợp nào? 10/03/2026 12:36

(PLO)- Những tranh cãi xoay quanh vụ bê bối cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia khiến họ đang bị trừng phạt sẽ dẫn đến khả năng lớn là tuyển Việt Nam thắng ngược 3-0.

Có rất nhiều tin đồn về việc Malaysia bị xử thua tuyển Việt Nam 0-3 thì trận tái đấu ngày 31-3 trên sân Thiên Trường không nhất thiết phải diễn ra. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra thông điệp rõ ràng: trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch, trừ khi xuất hiện yếu tố bất khả kháng.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul khẳng định tổ chức này không có bất kỳ ý định nào hủy bỏ trận đấu quan trọng dự kiến diễn ra cuối tháng 3-2026 trên sân Thiên Trường. Theo ông, trong bóng đá hiện đại, việc hủy một trận đấu quốc tế không chỉ liên quan đến chuyên môn mà còn kéo theo hàng loạt nghĩa vụ thương mại đã được ký kết trước đó.

Ông Paul nhấn mạnh rằng các trận đấu thuộc hệ thống của AFC luôn gắn với hợp đồng bản quyền truyền hình, quảng cáo, tài trợ và nhiều cam kết kinh tế khác. Những thỏa thuận này đã được các bên ký kết từ trước nên gần như không thể phá vỡ nếu không có lý do cực kỳ nghiêm trọng.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul cho biết trận đấu trên sân Thiên Trường ngày 31-3 vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: TAFC.

Theo quan điểm của AFC, chỉ các tình huống thiên tai hoặc những sự cố bất khả kháng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của trận đấu mới có thể khiến lịch thi đấu bị hủy bỏ.

Phát biểu với báo chí, ông Paul nói rằng cả Việt Nam lẫn Malaysia đều có nghĩa vụ thực hiện các cam kết thương mại đã ký với các đối tác. Ngoài ra, mỗi trận đấu vòng loại cũng ảnh hưởng trực tiếp đến bảng xếp hạng và cơ hội giành vé dự Asian Cup. Vì vậy, việc hủy bỏ một trận đấu là điều mà AFC luôn cố gắng tránh trong mọi hoàn cảnh.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia lần này được xem là trận cầu mang tính quyết định tại bảng F. Kết quả của trận đấu sẽ xác định đội đứng đầu bảng và giành chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Với đội tuyển Việt Nam, đây cũng là cơ hội để đòi lại danh dự sau thất bại nặng nề 0-4 trước Malaysia ở lần chạm trán trước đó.

Bóng đá Malaysia đối diện tương lai mờ mịt ở Asian Cup 2027. Ảnh: TAFC.

Trong khi đó, Malaysia đang chìm trong khủng hoảng sau vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Tuần trước, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Các cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vẫn phải chấp hành án cấm thi đấu 12 tháng.

Dù vậy, CAS đã điều chỉnh một phần án phạt trước đó của FIFA, cho phép các cầu thủ tiếp tục tập luyện và tham gia các hoạt động bóng đá ở cấp CLB. Về bước tiếp theo, AFC cho biết ủy ban kỷ luật và đạo đức của tổ chức này đang xem xét hồ sơ liên quan đến vụ việc.

Theo ông Windsor Paul, AFC đang chờ phản hồi chính thức từ FAM trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Quá trình đánh giá ban đầu đã được khởi động và kết quả dự kiến sẽ được công bố trong vòng 7 đến 10 ngày tới, sau khi toàn bộ bằng chứng từ phía FIFA và Malaysia được xem xét đầy đủ.