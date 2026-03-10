Chính phủ Malaysia lên tiếng về phán quyết với 7 cầu thủ nhập tịch 10/03/2026 11:31

(PLO)- Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết của CAS về việc bảy cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ không hợp lệ.

Đó là thông tin được chia sẻ trên tờ New Straits Times (Malaysia). Việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng giấy tờ không hợp lệ cần được xem là bài học cho tất cả mọi người, nhưng những nỗ lực phát triển bóng đá Malaysia không được phép dừng lại, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Tiến sĩ Taufiq Johari, cho biết.

Tiến sĩ Taufiq cho biết chính phủ chấp nhận quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vì quyết định này được đưa ra theo đúng quy trình pháp lý. "Quy trình pháp lý thích hợp đã được thực hiện và chúng tôi chấp nhận phán quyết. Chúng tôi sẽ xem xét những hành động tiếp theo cần thiết", Tiến sĩ Taufiq cho biết hôm qua, "Chúng tôi sẽ xem đây là một bài học và xem xét các bước tiếp theo cho Bộ. Điều chắc chắn là sự phát triển bóng đá, đặc biệt là ở cấp cơ sở, không thể dừng lại ở đây".

Thông báo này được đưa ra sau quyết định của CAS về việc giữ nguyên hình phạt của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia dạng di sản vì sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình nhập tịch để đại diện cho đội tuyển Malaysia.

Tiến sĩ Taufiq cho biết Bộ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác chiến lược, bao gồm Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), để tăng cường chương trình phát triển bóng đá quốc gia.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Tiến sĩ Taufiq Johari. ẢNH: NST

"Các chương trình như Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) sẽ tiếp tục được duy trì. Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC) sẽ đảm bảo NFDP tiếp tục đào tạo ra các cầu thủ ở cấp cơ sở", ông nói.

CAS giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces.

Trong khi đó, ông Taufiq đã chúc mừng đội tuyển khúc côn cầu quốc gia đã giành quyền tham dự World Cup tại Hà Lan vào tháng 8 vừa qua, cũng như chúc mừng vận động viên đua xe đạp lòng chảo Azizulhasni Awang về thành tích giành huy chương vàng và huy chương đồng gần đây tại UCI World Cup ở Perth.