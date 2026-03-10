Sốc: 5 tuyển thủ Iran xin tị nạn ở Úc sau khi từ chối hát quốc ca 10/03/2026 12:02

(PLO)- Một diễn biến gây chấn động làng bóng đá nữ châu Á đã xảy ra khi 5 tuyển thủ Iran được chính phủ Úc chính thức cấp quy chế tị nạn sau khi tham dự Cúp bóng đá nữ châu Á 2026.

Quyết định cho 5 tuyển thủ Iran tị nạn ở Úc được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về sự an toàn của các vận động viên nếu họ quay trở lại quê nhà.

5 cầu thủ được xác nhận gồm Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh và Mona Hamoudi. Theo Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke, các cầu thủ đã được lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc đưa tới địa điểm an toàn ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Ông Burke cũng trực tiếp gặp gỡ nhóm vận động viên này trước khi quy trình cấp thị thực nhân đạo được hoàn tất.

Các nữ tuyển thủ Iran sớm dừng bước ở vòng bảng giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Phát biểu với truyền thông, ông Burke cho biết chính phủ Úc vẫn mở ra cơ hội tương tự cho các thành viên khác của đội tuyển Iran nếu họ có nhu cầu xin tị nạn. Ông nhấn mạnh rằng nước Úc sẵn sàng chào đón các cầu thủ trong tinh thần nhân đạo và tôn trọng quyền con người.

Thông tin này được công bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi Úc cấp quy chế tị nạn cho các cầu thủ Iran. Trong thông điệp gửi tới Thủ tướng Úc, ông Trump cảnh báo rằng việc buộc các cầu thủ trở về Iran có thể khiến họ đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng. Theo ông, những vận động viên này có thể bị trừng phạt vì đã từ chối hát quốc ca trước trận đấu mở màn của Iran tại giải đấu tổ chức trên đất Úc.

Cầu thủ Iran được cấp phép tị nạn ở Úc. Ảnh: TAFC.

Ông Trump viết rằng việc để họ quay về Iran có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc và đề nghị Úc thể hiện trách nhiệm nhân đạo. Ông cũng cho biết Mỹ sẵn sàng tiếp nhận các cầu thủ nếu Úc không thể làm điều đó.

Trong khi đó, hành trình của đội tuyển nữ Iran tại Asian Cup nữ 2026 đã khép lại sớm. Đội bóng kết thúc giải đấu ở vị trí cuối bảng và bị loại khỏi vòng tiếp theo. Tuy nhiên, câu chuyện ngoài sân cỏ của các cầu thủ lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.