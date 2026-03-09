Sự thật về tin đồn gây sốc giữa Klopp và Liverpool 09/03/2026 07:29

(PLO)- Người đại diện của Jurgen Klopp lên tiếng khi cựu HLV người Đức của Liverpool này được cho là sắp trở lại băng ghế huấn luyện.

Jurgen Klopp hiện đang giữ chức vụ giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull nhưng vẫn liên tục được đồn đoán sẽ trở lại nghiệp huấn luyện tại Liverpool, Real Madrid hoặc Atletico Madrid. Tuy nhiên, người đại diện của Jurgen Klopp khẳng định ông "rất hạnh phúc" với vai trò hiện tại tại Red Bull và những tin đồn liên quan đến Real Madrid và Liverpool "chỉ là tin đồn vào lúc này".

Jurgen Klopp hiện đang giữ chức vụ giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull, sau khi rời Liverpool vào năm 2024, nhưng ông vẫn tiếp tục được liên hệ với công việc trở lại băng ghế huấn luyện. Chiến lược gia người Đức nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng dẫn dắt Real Madrid khi họ sa thải Xabi Alonso vào tháng Giêng. Real Madrid đã thay thế Alonso bằng người đồng đội cũ của anh, Alvaro Arbeloa, nhưng điều đó vẫn không chấm dứt những đồn đoán.

Trong khi đó, cũng có những lời đồn đoán vô căn cứ rằng Klopp có thể trở lại làm HLV trưởng của Liverpool để thay thế HLV Arne Slot trong một mùa giải khó khăn của đội chủ sân Anfield. Và các báo cáo từ truyền thông Tây Ban Nha thậm chí còn cho rằng Atletico Madrid có thể mời Klopp thay thế cho HLV Diego Simeone, người đang ở năm cuối hợp đồng.

Những lời đồn đoán lan rộng đến mức người đại diện của Klopp, Marc Kosicke, cảm thấy cần phải lên tiếng công khai phủ nhận chúng. "Jurgen Klopp rất hài lòng với vai trò hiện tại của mình tại Red Bull, và những gì đang được nói về việc đàm phán để dẫn dắt Real Madrid hay Liverpool chỉ là tin đồn vào lúc này", Marc Kosicke nói trong một tuyên bố.

Klopp đang hạnh phúc tại Red Bull. ẢNH: LIVERPOOL FC

Kosicke cũng bác bỏ dứt khoát những thông tin cho rằng Klopp có thể chuyển sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia trước thềm World Cup. "Không cần thiết phải trả lời những câu hỏi về những điều chỉ là tin đồn", Kosicke nói thêm, "Hiện tại chưa ai liên hệ với chúng tôi".

Bản thân cựu HLV của Liverpool Jurgen Klopp đã chia sẻ về việc ông rất thích vai trò thoải mái hơn tại Red Bull, nơi ông điều hành cấu trúc đa CLB của tập đoàn này, bao gồm RB Leipzig, New York Red Bulls và Paris FC.

“Tôi đang ở một vị trí, với tư cách là một con người, mà tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi không muốn ở một nơi nào khác", Jurgen Klopp khẳng định với AFP vào tháng Giêng, “Tôi không hề phấn khích nếu Real Madrid thể hiện sự quan tâm.

Nếu họ thực sự quan tâm thì tốt, nhưng đó chỉ là tin đồn trên truyền thông. Tôi có muốn làm HLV nữa không? Hiện tại thì tôi sẽ nói là không, nhưng tôi không thể nói chắc chắn là không bao giờ. Tôi không mong mình sẽ thay đổi ý kiến, nhưng tôi không biết".

Klopp vẫn có thể trở lại nghiệp HLV trong tương lai và ông cũng không loại trừ khả năng trở lại Liverpool. ẢNH: AFP

Trả lời phỏng vấn tờ The Athletic (Anh) hồi tháng 9 năm ngoái, Klopp đã ám chỉ rằng ông có thể sử dụng thời gian làm việc tại Red Bull như một bước đệm để trở lại nghiệp huấn luyện. Cựu HLV của Liverpool Jurgen Klopp nói: “Tôi biết mình có thể huấn luyện một đội bóng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải làm việc đó cho đến ngày cuối đời.

Tôi muốn làm điều gì đó khác biệt. Red Bull đã cho tôi cơ hội tìm kiếm vai trò mà chúng tôi đã cùng nhau định hình từng bước một. Hiện tại, tôi hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Tôi không muốn ở một nơi nào khác.

Tôi đã quen biết rất nhiều người mà trước đây tôi chưa từng biết. Tôi đã tham dự rất nhiều cuộc họp kinh doanh và học được những điều mà trước đây tôi chưa từng biết. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Một năm trôi qua, nhưng tôi đã tích lũy được kinh nghiệm tương đương 5 năm làm việc".