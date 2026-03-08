Sốc: Bị cấm ra sân gặp Việt Nam, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia còn bị 'xóa sổ' 08/03/2026 13:43

(PLO)- Bóng đá Malaysia nhận một cú sốc lớn khi 7 cầu thủ nhập tịch nhiều khả năng sẽ không còn cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia sau phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Thông tin 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không thể khoác áo tuyển quốc gia được Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John đề cập khi nói về hậu quả của vụ việc gây tranh cãi liên quan đến hồ sơ giả mạo.

Theo quyết định của CAS, 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo, Manuel Hidalgo và Imanol Machuca phải chịu án cấm thi đấu chính thức trong vòng 12 tháng. Trong số này, có hai cầu thủ từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 10-6-2025. Và chắc chắn họ không thể góp mặt trong trận tái đấu trên sân Thiên Trường lượt về ngày 31-3-2026.

Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở đó. Dù án phạt chỉ kéo dài một năm, khả năng họ trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia sau khi hết thời hạn đình chỉ gần như không còn.

Tổng thư ký AFC Windsor Paul John nói về hậu quả của bóng đá Malaysia. Ảnh: TNST.

Ông Windsor Paul John cho biết phán quyết của CAS khiến tư cách đại diện đội tuyển quốc gia của các cầu thủ này bị đặt dấu hỏi lớn. Theo ông, ngay cả khi án cấm kết thúc, họ vẫn rất khó được phép thi đấu cho đội tuyển quốc gia vì những vi phạm liên quan đến điều kiện đủ tư cách thi đấu.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp đơn kháng cáo nhưng CAS đã bác bỏ. Quyết định này hiện được xem là cơ sở quan trọng để Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFC cân nhắc các hình thức xử lý bổ sung đối với FAM cũng như những cá nhân liên quan.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết nguyên nhân dẫn đến án phạt xuất phát từ việc các tài liệu dùng để chứng minh điều kiện đại diện cho Malaysia bị phát hiện là giả mạo. Khi những giấy tờ này bị xác định không hợp lệ, tư cách khoác áo đội tuyển quốc gia của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia cũng không còn giá trị pháp lý.

Các ngoại binh nhập tịch Malaysia bị treo giò 1 năm. Ảnh: TNST.

Theo ông Nik Erman, việc CAS giảm nhẹ hình phạt xuống mức đình chỉ 12 tháng chỉ mang tính thủ tục đối với các trận đấu chính thức. Về bản chất, 7 cầu thủ nói trên không còn đủ điều kiện đại diện cho Malaysia vì không chứng minh được mối liên hệ huyết thống với quốc gia này.

Dù vậy, về lý thuyết, họ vẫn có thể khoác áo đội tuyển Malaysia trong tương lai nếu hoàn thành quy trình nhập tịch hợp lệ thông qua việc cư trú liên tục tại quốc gia này trong thời gian tối thiểu 5 năm. Tuy nhiên, sau bê bối gây chấn động vừa qua, khả năng đó được đánh giá là rất khó xảy ra.