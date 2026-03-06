Nhà phê bình bóng đá Malaysia: Chuyện của FAM như bộ phim... về mafia 06/03/2026 17:56

Nhà phê bình bóng đá Pekan Ramli nói về vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị phù phép hồ sơ để đáp ứng chuẩn nhập tịch FIFA. Ông Pekan Ramli nói nó giống bộ phim hình sự hay bộ phim về mafia, vì những “ông trùm”, kẻ trung tâm của vụ việc vẫn không được lôi ra ánh sáng. Những kẻ phải chịu thiệt ở đây là cầu thủ, thậm chí là... "cò" (đại diện cầu thủ).

Điều ông Pekan Ramli muốn nói là phải tìm cho ra kẻ chịu trách nhiệm trong vụ làm sai trái vi phạm đạo đức này. Hiện nay, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) Noor Azman Rahman và hai đại diện cầu thủ Nicolas Puppo và Frederico Moraes đều được FIFA cấp phép hành nghề đại diện. Nghĩa là họ hoạt động môi giới cầu thủ và môi giới cầu thủ nhập tịch hợp pháp.

Chỉ cầu thủ và Tổng thư ký FAM Rahman chịu trách nhiệm vụ việc tai tiếng này. Ảnh: AFC

Ông Pekan Ramli không tin Tổng thư ký Rahman của FAM là người đầu trò của vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ mà phải có cấp trên chỉ đạo. Vai trò Tổng thư ký trong một liên đoàn thể thao chỉ là người giúp việc (không có tên trong ban chấp hành). Đó chính là lý do ông Pekan Ramli ví như một bộ phim mafia, tức các ông trùm đã thoát tội.

Chuyên gia Pekan Ramli cho rằng việc như thế này xử lý không rốt ráo sẽ còn rất nguy hiểm. Trong khi đó, cựu HLV đào tạo trẻ Karathu của LĐBĐ Malaysia thì kêu gọi FAM nên siết chặt việc kiểm tra những nhà môi giới cầu thủ, những đại diện và phải đưa họ lên hệ thống về mức độ uy tín qua những vụ giới thiệu cầu thủ.

Chưa có thông tin nào khẳng định chính các đại diện đã qua mặt FAM để sửa hồ nhập tịch hay có sự đồng lõa của lãnh đạo FAM hay không.

Nhà phê bình Pekan Ramli ví vụ tai tiếng của FAM như bộ phim về mafia. Ảnh: NST

Có điều nhà phê bình Pekan Ramli đưa ra ví von vụ việc tai tiếng này giống bộ phim mafia hay bộ phim hình sự là không sai, chỉ những “tốt thí” bị quy trách nhiệm còn kẻ chủ mưu thì không thấy.