MU chính thức gửi khiếu nại lên Premier League 06/03/2026 11:09

MU đã phải thi đấu liên tiếp các trận lúc 20 giờ tối (giờ Anh) trong vòng đấu mới nhất do Premier League công bố, và khoảng cách quá lớn giữa các trận đấu cũng gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ sân Old Trafford.

Theo các nguồn tin, Manchester United đã chính thức gửi khiếu nại lên Premier League và nhà đài Sky Sports sau khi cảm thấy thất vọng với lịch thi đấu mới nhất. Không giống như nhiều đối thủ khác, Manchester United chỉ tập trung vào Premier League và lịch thi đấu mới nhất đã khiến họ không hài lòng.

Đội bóng của Michael Carrick đã được lên lịch thi đấu ba trận lúc 20 giờ tối (rạng sáng hôm sau giờ Việt Nam) trong tháng Tư, gặp Leeds United và Brentford vào tối thứ Hai tại Old Trafford, đồng thời làm khách trên sân của Chelsea vào thứ Bảy cũng vào giờ này. Điều đó có nghĩa là 14 trong số 34 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh mà họ đã lên lịch cho đến nay đều bắt đầu lúc 20 giờ tối.

Lịch thi đấu của Premier League gây bất lợi cho MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Thời điểm đó không mấy thuận lợi cho người hâm mộ, đặc biệt là chuyến làm khách sắp tới đến Stamford Bridge vào ngày 18-4 của MU. Nhưng MU cũng đang phải đối mặt với những khó khăn khác.

Tờ The Sun (Anh) đưa tin các quan chức MU đang "vô cùng tức giận" trước quyết định gây khó chịu của Premier League và các đài truyền hình. Lãnh đạo MU hiểu rằng MU là một "lựa chọn hấp dẫn" đối với truyền hình nhưng vẫn đã nêu vấn đề này với cả Premier League và Sky Sports.

Lịch thi đấu bị ảnh hưởng bởi việc Manchester United không tham gia các giải đấu khác, khi bị Grimsby Town loại khỏi Carabao Cup hồi tháng 8 năm ngoái và bị Brighton loại ở vòng ba FA Cup hồi tháng 1. Những thất bại đó, cùng với việc không tham dự các giải đấu châu Âu, đồng nghĩa với việc lịch thi đấu của "quỷ đỏ" thành Manchester luôn trong tình trạng nhiều khả năng sẽ bị Premier League điều chỉnh lại.

Mùa giải trước, Manchester United đứng thứ 15 Ngoại hạng Anh và sau đó thua trận chung kết Europa League trước Tottenham, khiến họ thiếu lịch thi đấu ở mùa giải này. Ngược lại, hiện có chín đội bóng Premier League vẫn đang tham gia Champions League, Europa League hoặc Conference League, điều này đặt ra nhiều hạn chế cho các nhà tổ chức lịch thi đấu.

Đội của Carrick cũng có một khoảng thời gian nghỉ dài giữa các trận đấu, với 24 ngày giữa chuyến làm khách đến Bournemouth (bắt đầu lúc 20 giờ tối ngày 20-3) và trận đấu tiếp theo tại giải vô địch quốc gia gặp Leeds vào ngày 13-4. Điều này là do kỳ nghỉ quốc tế và vòng tứ kết FA Cup, mà MU không tham gia.

Sau trận thua 2-1 trước Newcastle vào tối thứ Tư, giờ đây Manchester United sẽ phải nghỉ thi đấu 11 ngày trước khi tiếp đón Aston Villa vào ngày 15-3. "Quỷ đỏ" khó có thể phàn nàn về những điều bất thường này, bởi vì họ không tham gia FA Cup, giải đấu sẽ diễn ra vòng 5 vào cuối tuần này.

Carrick vừa đứt chuỗi bất bại tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Thực tế, có thể lập luận rằng việc không tham gia các giải đấu khác đã mang lại cho đội chủ sân Old Trafford lợi thế so với các đối thủ trong cuộc đua giành vị trí top 4 Premier League, bởi vì sáu đội còn lại trong top 6 đều đang tranh tài ở các mặt trận khác.

Carrick đã phải nhận thất bại đầu tiên kể từ khi trở thành HLV tạm quyền của Manchester United, khi William Osula ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp Newcastle thắng 2-1 dù chỉ còn 10 người trên sân. Tuy nhiên, với việc Aston Villa thua Chelsea 4-1, "quỷ đỏ" vẫn giữ vị trí thứ ba Premier League khi chỉ còn 9 trận đấu nữa ở giải Ngoại hạng Anh.