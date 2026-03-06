Bale lên tiếng về tin đồn chuyển nhượng chấn động tại MU 06/03/2026 11:59

(PLO)- Gareth Bale lên tiếng về những tin đồn chuyển nhượng gây chấn động tại MU và xác nhận mức giá "quỷ đỏ" trả là cao hơn.

Gareth Bale đã giải thích về vụ chuyển nhượng trị giá 85 triệu bảng Anh sang Real Madrid và lý do anh từ chối MU mà tờ Mirror (Anh) sau khi ngôi sao người Xứ Wales lên tiếng về những tin đồn chuyển nhượng chấn động tại MU, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Gareth Bale đã xác nhận rằng Manchester United đã gửi một lời đề nghị cao hơn cho Tottenham để chiêu mộ anh vào năm 2013 trước khi anh chuyển đến Real Madrid với mức giá kỷ lục thế giới thời bấy giờ. Cựu tiền đạo này đã chuyển đến Tây Ban Nha với giá 85 triệu bảng Anh.

Cầu thủ người Xứ Wales là một trong những tiền đạo được săn đón nhất thế giới vào cuối mùa giải 2012 - 2013 sau khi ghi 26 bàn thắng trong 44 trận đấu cho Spurs. Bale được cả Manchester United, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV mới David Moyes, và Real Madrid săn đón, và anh đã ký hợp đồng sáu năm với đội chủ sân Santiago Bernabeu vào tháng 9.

Bale chưa bao giờ có ý định gia nhập MU. ẢNH: Stick to Football podcast

Gần 13 năm kể từ vụ chuyển nhượng bom tấn sang Tây Ban Nha, Bale đã tiết lộ việc Manchester United từng thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến anh và lý do tại sao anh chưa bao giờ chuyển đến Old Trafford. Phát biểu trên podcast Stick to Football, cầu thủ 36 tuổi Gareth Bale cho biết: "Manchester United và Real Madrid là hai đội đã quan tâm đến tôi."

"Tôi đã nói chuyện với Manchester United, đúng vậy. Họ thực sự đã trả giá cao hơn cả Real Madrid." Khi được hỏi liệu anh có bao giờ định ký hợp đồng với Manchester United hay không, Bale khẳng định: "Không."

Bale nói thêm: “Tôi đã nói chuyện với David Moyes, không phải Ed Woodward (giám đốc điều hành của MU khi đó), có lẽ là người đại diện của tôi. Tôi đã quyết tâm đến Madrid. Tôi đã có một thỏa thuận với Daniel Levy (chủ tịch Tottenham), có lẽ là một thỏa thuận ngầm, vì ông ấy không muốn bán tôi cho đối thủ (trong nước)

Vì vậy, nếu có một đội bóng đến từ Tây Ban Nha, Ý hoặc bất cứ đâu, tôi có thể sẽ đi vì nếu chúng tôi không đủ điều kiện tham dự Champions League, điều mà Tottenham đã không làm được, thì tôi có thể đến đó. Chúng tôi đã có thỏa thuận ngầm đó, mặc dù ông ấy đã đặt ra những điều kiện rất khắt khe".

Huyền thoại của MU Gary Neville sau đó đã hỏi thêm chi tiết về lý do Bale từ chối chuyển đến Old Trafford vào thời điểm đó, liệu CLB có đưa ra mức lương tốt hơn hay không. Vào thời điểm đó, nhiều nguồn tin cho rằng Bale đã đồng ý mức lương 300.000 bảng mỗi tuần tại Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Bale thừa nhận anh chưa bao giờ tiến đến giai đoạn thảo luận hợp đồng với Manchester United. "Tôi không bàn về vấn đề tiền lương", Bale khẳng định, "Họ đề nghị nhiều tiền hơn để mua tôi, nhưng điều đó không thực sự thuyết phục được Tottenham".

Bale tỏa sáng trong màu áo Tottenham rồi sang Real Madrid. ẢNH: MIRROR/GETTY

HLV David Moyes, người đã rời MU sau tám tháng, sau đó tiết lộ rằng MU muốn chiêu mộ Bale và Cesc Fabregas từ Barcelona vào mùa hè năm đó. Thay vào đó, Marouane Fellani được đưa về Old Trafford từ Everton với giá 27,5 triệu bảng.

"Mọi người đều biết rõ rằng chúng tôi muốn có Cesc Fabregas, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo", David Moyes nói vào năm 2014, "Khi tôi mới đến Manchester United, đã có những cuộc bàn tán về Ronaldo. Chúng tôi đã rất gần với việc chiêu mộ được một vài cái tên lớn".