Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác minh thông tin về ông Thích Nhuận Đạt 06/03/2026 11:04

(PLO)- Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết đơn vị này đang xác minh thông tin liên quan đến người được gọi là Thích Nhuận Đạt.

Ngày 6-3, trao đổi với PLO, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết đơn vị này đang đề nghị các ban, ngành Phật giáo tại địa phương xác minh thông tin liên quan đến người được gọi là Thích Nhuận Đạt.

Theo vị đại diện, hiện người này được cho là đang ở Ấn Độ nên việc xác minh cụ thể vẫn chưa thực hiện được. “Do người này đang ở Ấn Độ nên trước mắt chúng tôi chưa thể kiểm tra, xác minh đầy đủ thông tin” – vị này nói.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt.

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và TikTok xuất hiện nhiều bài đăng, video và các buổi livestream đề cập đến một người được giới thiệu là “thầy” hoặc “cư sĩ” với pháp danh Thích Nhuận Đạt.

Các nội dung này thường nhắc đến người phụ nữ tên T. và những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa hai người.

Những đoạn video, bài viết này đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Tuy nhiên, tính xác thực của các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội hiện vẫn chưa được các cơ quan chức năng hoặc tổ chức liên quan kiểm chứng.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết đang tiếp tục thu thập thông tin từ các đơn vị địa phương để làm rõ vụ việc.