CSGT TP.HCM xác minh clip hai tài xế dừng xe tranh cãi giữa đường 24/02/2026 15:20

(PLO)- Công an TP.HCM xác minh clip ghi cảnh hai tài xế ô tô dừng xe giữa đường Huỳnh Văn Cù tranh cãi về việc chuyển làn qua vạch sơn đôi liền, khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 24-2, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh hai tài xế ô tô dừng xe giữa đường, tranh cãi về vấn đề vi phạm giao thông.

Xác minh clip 2 tài xế dừng xe giữa đường Huỳnh Văn Cù tranh cãi.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ trưa cùng ngày trên đường Huỳnh Văn Cù, khu vực Bình Dương (cũ). Clip khoảng 5 phút ghi lại cuộc nói chuyện giữa hai nam tài xế điều khiển ô tô lưu thông ngược chiều nhau.

Theo nội dung clip do tài xế K đăng tải, khi đang di chuyển thì bất ngờ một ô tô mang biển số 50H-645xx chạy chiều ngược lại và băng qua đường tại khu vực có hai vạch sơn liền ở tim đường.

Clip ghi cảnh xe ô tô qua đường đoạn có vạch kẻ đường đôi liền (2 vạch sơn liền song song). Ảnh cắt từ clip

Theo quy định, vạch kẻ đường đôi liền là loại vạch phân chia hai chiều xe chạy ngược hướng, người điều khiển phương tiện không được đè lên hoặc lấn sang phần đường ngược lại.

Hành vi điều khiển xe cắt qua vạch này để quay đầu hoặc chuyển hướng là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

2 tài xế tranh cãi giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Cho rằng tài xế còn lại chuyển hướng sai quy định, anh K phản ứng và tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô biển số trên đã xuống xe, chặn trước đầu xe anh K và yêu cầu gọi công an đến làm việc.

Sự việc khiến các phương tiện phía sau phải giảm tốc độ, chuyển làn để tránh, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Nam tài xế đứng trước đầu xe yêu cầu gọi công an, vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận phản ánh, CSGT TP.HCM khẩn trương xác minh, làm rõ diễn biến và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.