Biểu trưng giọt nước tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Khoảng lặng tri ân 23/02/2026 10:50

(PLO)- Theo bà Trương Lê Mỹ Ngọc, biểu trưng giọt nước tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ nhắc nhớ mất mát, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, đoàn kết và khát vọng vươn lên của TP.HCM sau đại dịch.

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, Công viên số 1 Lý Thái Tổ mở ra như một khoảng lặng cần thiết, nơi con người có thể chậm lại để nhớ, để tri ân và để thương nhau nhiều hơn. Nổi bật trong không gian ấy là, biểu trưng giọt nước tưởng niệm nạn nhân Covid-19, công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu và bao người dân đã mất trong đại dịch.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ là không gian tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của TP.HCM, điểm đến sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách. Ảnh: THUẬN VĂN

Chia sẻ cảm xúc về công trình, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM), cho biết bà không khỏi xúc động khi chứng kiến sự ra đời của biểu trưng này.

Đại dịch Covid-19 đã để lại những mất mát chưa từng có trong lịch sử đô thị năng động bậc nhất cả nước. Có những ngày tháng thành phố im ắng đến nghẹn lòng; có những cuộc chia tay diễn ra trong lặng lẽ; có những nỗi đau chưa kịp gọi thành tên.

“Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình người và tinh thần đoàn kết lại tỏa sáng hơn bao giờ hết” – bà Ngọc bày tỏ.

Bước xuống quảng trường hình giọt nước, không gian thấp hơn mặt đất khiến cảm xúc như lắng sâu hơn, bà cho biết mình không nghĩ nhiều đến những con số thống kê, mà nhớ đến những gương mặt, những con người từng sống, từng cười, từng gắn bó với thành phố bằng những điều rất đỗi bình thường.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM. Ảnh: NVCC

Hình tượng giọt nước in xuống mặt đất gợi nhắc về những giọt nước mắt đã rơi, nhưng cũng phản chiếu hình ảnh của hiện tại, nơi mọi người đứng cùng nhau, chia sẻ một ký ức chung.

Theo bà Ngọc, tri ân ở đây không phải là những lời trang trọng, mà là sự nhớ thầm lặng; là lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh; là sự trân trọng những ai đã ở lại, đã gồng mình giữ lấy sự sống cho thành phố.

Bà nhắc lại những chuyến xe chở lương thực từ khắp mọi miền đổ về tâm dịch; những đoàn y bác sĩ, chiến sĩ tình nguyện từ Bắc chí Nam; những gian bếp đỏ lửa suốt ngày đêm; những túi an sinh trao vội giữa mùa giãn cách; những cuộc gọi hỏi thăm nhau trong thời khắc khó khăn.

“Yêu thương khi ấy giản dị nhưng bền bỉ, kết thành sợi dây đoàn kết chặt chẽ để từng khu phố, từng gia đình nương tựa vào nhau mà vượt qua thử thách” – Bí thư Ngọc nói.

Bà cũng nhấn mạnh, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của Trung ương và tình cảm của đồng bào cả nước hướng về TP.HCM đã trở thành nguồn động viên to lớn.

Thành phố không đơn độc trong cuộc chiến ấy. Và cũng từ gian khó, tinh thần ‘thành phố nghĩa tình’ càng được khẳng định, nơi mỗi người biết sống vì nhau, đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết – bà Ngọc chia sẻ.

Đi dọc những bậc thang quanh biểu trưng tưởng niệm, bà chú ý đến các dấu chân được khắc lại như những hành trình đã đi qua. Điều giữ thành phố đứng vững, theo bà, không chỉ là những quyết sách kịp thời, mà còn là những bàn tay đã nắm lấy nhau trong thời điểm khó khăn nhất.

Rời khu tưởng niệm, bà bước sang những lối đi rợp nắng của công viên, nơi trẻ nhỏ chạy đùa, người lớn thong thả trò chuyện. Cuộc sống tiếp tục theo cách dịu dàng hơn. Ký ức không bị lãng quên mà được đặt vào một hình thái khác, bình thản và sáng trong.

Theo bà Trương Lê Mỹ Ngọc, biểu trưng giọt nước tưởng niệm nạn nhân Covid-19 không chỉ là một dấu mốc trong ký ức đô thị, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và sức sống kiên cường. Từ những mất mát đau thương, thành phố đã hồi sinh mạnh mẽ; từ những ngày tháng thử thách, mỗi người học cách trân trọng hiện tại và hun đúc khát vọng tương lai.

“Trong từng nhịp lặng của tri ân hôm nay đang ươm mầm cho một ngày mai rạng rỡ hơn. Mỗi bước chân trên lối đi xanh mát ấy cũng là một bước chân đồng hành cùng khát vọng dựng xây, để TP.HCM vừa hiện đại, văn minh; vừa nhân văn, nghĩa tình; luôn biết biến ký ức thành động lực và từ động lực ấy nuôi dưỡng khát vọng vươn tới tương lai” – bà Ngọc bày tỏ.