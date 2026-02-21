CSGT TP.HCM ra quân, bảo đảm giao thông ngày người dân trở lại làm việc sau Tết 21/02/2026 08:58

(PLO)- Lưu lượng phương tiện đổ về TP.HCM sau kì nghỉ Tết tăng cao, CSGT TP.HCM tăng cường bố trí chốt trực, phân luồng từ sớm tại các tuyến cửa ngõ nhằm phòng ngừa ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt.

Từ 6 giờ sáng 21-2 (mùng 5 Tết), lực lượng CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân tại các cửa ngõ, tăng cường tuần tra, phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi người dân quay lại làm việc sau Tết.

Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành đổ về TP.HCM tăng cao khi người dân trở lại học tập, làm việc tại các khu công nghiệp, trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước tình hình đó, từ 6 giờ sáng 21-2, các Đội, Trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã phối hợp công an cấp phường, xã đồng loạt ra quân, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên những tuyến giao thông trọng điểm.

CSGT TP.HCM tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông tại các cửa ngõ sáng 21-2, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: PC08

Lực lượng chức năng tập trung điều tiết, phân luồng phương tiện tại các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, các bến xe, nhà ga và những tuyến đường có nguy cơ xảy ra ùn tắc. Đồng thời, CSGT chủ động xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và kẹt xe như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định.

CSGT TP.HCM bố trí lực lượng tại các tuyến cửa ngõ, chủ động phân luồng phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngày cao điểm người dân quay lại TP.HCM học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đại diện PC08, việc tăng cường lực lượng trong những ngày cao điểm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và không để xảy ra ùn ứ kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trở lại TP.HCM an toàn, thông suốt.