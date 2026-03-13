Tri ân các hộ dân góp sức cho công tác bầu cử tại phường Phú An 13/03/2026 19:45

(PLO)- Đại diện các gia đình cho biết rất vinh dự khi được lựa chọn làm điểm bỏ phiếu và sẽ sẵn sàng hỗ trợ để công tác bầu cử tại địa phương diễn ra thuận lợi.

Chiều 13-3, ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú An, TP.HCM, đã đến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị tại 4 điểm bỏ phiếu đặt tại các nhà dân trên địa bàn.

Dịp này, ông cũng gửi lời cảm ơn và tặng quà tri ân các gia đình đã hỗ trợ địa điểm, góp phần phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú An, cùng đoàn công tác cám ơn và tặng quà tri ân gia đình các hộ gia đình. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại các điểm đến, ông Nguyễn Hoàng Thông đã kiểm tra việc bố trí cơ sở vật chất, khu vực bỏ phiếu, khu vực gạch phiếu cũng như công tác trang trí tại địa điểm bầu cử.

Ông đề nghị các bộ phận trong Ủy ban bầu cử tiếp tục hoàn thiện các khâu còn lại, chuẩn bị chu đáo để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và thuận lợi cho cử tri.

Bí thư Đảng ủy phường cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn các hộ gia đình đã sẵn sàng cho mượn không gian sinh hoạt của gia đình làm nơi tổ chức bỏ phiếu.

Đồng thời, ông mong các gia đình chia sẻ với những xáo trộn trong sinh hoạt trong thời gian diễn ra bầu cử, cùng chung tay để địa phương tổ chức ngày hội toàn dân thành công.

Đại diện các hộ gia đình cho biết rất vinh dự khi được lựa chọn làm địa điểm bỏ phiếu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, vì vậy mỗi thành viên trong gia đình đều sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để công tác bầu cử tại địa phương diễn ra thuận lợi.

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú An, kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu đặt tại các hộ gia đình. Ảnh: LÊ ÁNH

Ghi nhận tại 4 điểm bỏ phiếu đặt tại nhà dân: Các địa điểm đều có không gian rộng rãi, thoáng mát, thuận tiện cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Bên cạnh việc cho mượn địa điểm, các hộ dân còn tích cực hỗ trợ thêm về cơ sở vật chất và một số trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác bầu cử.

Đến nay, công tác chuẩn bị và trang trí tại các điểm bỏ phiếu cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ cử tri trong ngày bầu cử 15-3 tới đây.