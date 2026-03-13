Cử tri vùng cao Nghệ An bỏ phiếu bầu cử sớm 13/03/2026 17:01

(PLO)- 55 khu vực miền núi, biên giới của Nghệ An tổ chức bầu cử sớm để bảo đảm quyền bầu cử cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Ngày 13-3, những lá phiếu đầu tiên đã được cử tri vùng cao Nghệ An trân trọng bỏ vào thùng phiếu trong ngày bầu cử sớm tại các khu vực miền núi, biên giới.

Ông Nguyễn Khắc Thận- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An- Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Nghệ An tham dự bầu cử sớm cùng cử tri các bản biên giới xã Tam Thái.

Toàn tỉnh Nghệ An có 55 khu vực được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm, thuộc 31 đơn vị bầu cử tại 12 xã miền núi, biên giới gồm: Bắc Lý, Keng Đu, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Huồi Tụ, Tri Lễ, Mường Quàng, Môn Sơn, Châu Khê, Hữu Khuông và Tam Thái.

Việc tổ chức bầu cử sớm tại các khu vực này nhằm bảo đảm quyền bầu cử – quyền lập hiến cơ bản của công dân, đồng thời phù hợp với điều kiện địa lý đặc thù khi nhiều bản làng nằm xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt.

Bầu cử sớm tại xã biên giới Môn Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tại xã Môn Sơn- địa bàn biên giới có đường biên tiếp giáp Lào dài 36,5 km có ba khu vực bỏ phiếu sớm gồm bản Mọi, bản Cò Phạt và bản Khe Búng với tổng số 1.199 cử tri. Trong đó, bản Cò Phạt có 319 cử tri, Khe Búng 297 cử tri và bản Mọi 583 cử tri. Đến trưa 13-3, cơ bản các cử tri tại đây đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Môn Sơn là nơi sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có người Đan Lai – một trong những dân tộc ít người ở Nghệ An. Vùng thượng nguồn khe Khặng thuộc địa bàn xã Môn Sơn được xem là vùng cư trú lâu đời của cộng đồng này.

Mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri ở xã Môn Sơn trong ngày bầu cử sớm.

Cùng ngày, tại xã Châu Khê, đồng bào Đan Lai ở các bản Khe Bu, Khe Nà và cụm dân cư Khe Nóng cũng nô nức đi bầu cử sớm. Tại đây, bầu cử được tổ chức tại bốn khu vực gồm: bản Khe Bu với 566 cử tri, bản Khe Nà 298 cử tri, Đồn Biên phòng Châu Khê 42 cử tri và cụm dân cư Khe Nóng 124 cử tri.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các cử tri tại xã miền núi Tam Thái, tỉnh Nghệ An.

Theo lãnh đạo địa phương, việc tổ chức bầu cử sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ và người dân sinh sống tại các khu vực xa trung tâm được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông La Văn Nam, Trưởng bản Khe Bu, cho biết: Bản có 190 hộ với 566 cử tri, chủ yếu là người Đan Lai. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại nhà cộng đồng của bản để tham gia bỏ phiếu.

Chị La Thị Nhàn (dân tộc Đan Lai, trú xã Châu Khê, tỉnh Nghệ An) thực hiện quyền cử tri.

Nhiều cử tri bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Dù điều kiện địa hình, giao thông và thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn, công tác bầu cử tại các xã biên giới vẫn được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, bảo đảm an toàn và đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia ngày hội lớn của toàn dân.