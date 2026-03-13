Ông Lê Quốc Phong kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hóc Môn, Đông Thạnh... 13/03/2026 15:58

Sáng 13-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, tổ trưởng Tổ công tác số 1, đã kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc các xã: Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh.

Tại xã Xuân Thới Sơn, tổ công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 2 (trụ sở liên ấp 3, 4, 5) và khu vực bỏ phiếu số 21 (trụ sở liên ấp 52, 53). Nội dung kiểm tra gồm trang trí khánh tiết, khu vực bỏ phiếu, bàn viết phiếu, việc quản lý phiếu bầu, phòng cháy chữa cháy và phương án hướng dẫn cử tri.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, tổ trưởng Tổ công tác số 1, đã đến kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc các xã: Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh. Ảnh: THANH THÙY

Tại mỗi điểm, ông Lê Quốc Phong ghi nhận tinh thần chủ động của địa phương. Ông lưu ý việc sắp xếp khu vực bỏ phiếu phải hợp lý, nhất là bàn viết phiếu của cử tri để bảo đảm thuận tiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị địa phương tiếp tục hướng dẫn kỹ cho thành viên tổ bầu cử về quy trình, nghiệp vụ, nhất là khâu kiểm phiếu. Việc quản lý phiếu bầu phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định từ ấp đến xã, thành phố.

Ông Lê Quốc Phong cũng nắm tình hình về phòng cháy chữa cháy, nhân sự phụ trách và các vướng mắc tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ.

Tại xã Hóc Môn, ông Lê Quốc Phong kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 14 tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy (nơi tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp của TP.HCM) và khu vực bỏ phiếu số 17 tại trụ sở Ban nhân dân ấp 27.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong kiểm tra không gian tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn. Ảnh: THANH THÙY

Qua kiểm tra, ông Lê Quốc Phong đánh giá công tác chuẩn bị cơ bản bảo đảm yêu cầu. Ông lưu ý địa phương rà soát lại vị trí đặt thùng phiếu, bàn đối chiếu thẻ cử tri, khu vực viết phiếu để bảo đảm khoa học, đúng quy định.

Đối với khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 2.000 cử tri tham gia và là điểm cầu truyền hình trực tiếp, ông lưu ý đảm bảo đường truyền, kỹ thuật và lắp đặt thiết bị. Địa phương cần phân công đầu mối rõ ràng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh và nhà trường.

Xã cũng cần chủ động tăng cường lực lượng tình nguyện viên, báo cáo sớm các khó khăn để thành phố kịp thời hỗ trợ, giúp ngày bầu cử diễn ra suôn sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong kiểm tra từng khu vực bỏ phiếu. Ảnh: THANH THÙY

Tại xã Đông Thạnh, ông Lê Quốc Phong tiếp tục kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 14 và số 58. Ghi nhận sự chủ động của địa phương, ông đề nghị tiếp tục rà soát kỹ từng đầu việc để cử tri đi bầu sớm, bầu đủ, công tác kiểm phiếu diễn ra nhanh và chính xác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong kiểm tra việc bố trí thùng phiếu. Ảnh: THANH THÙY

Ông Lê Quốc Phong chúc các tổ bầu cử hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp.